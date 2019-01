Turma da Mônica se encontra com personagens do Cartoon e tirinhas invadem as redes sociais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os personagens da Turma da Mônica vão se juntar a outros personagens conhecidos do canal Cartoon Network em tirinhas divertidas que serão espalhadas pelas redes sociais. Será possível ler histórias da Mônica com as 'Meninas Superpoderosas', ou do Cebolinha com o 'Clarêncio, o Otimista', por exemplo. As tirinhas começarão a ser trabalhadas a partir de segunda-feira (21) tanto nas redes sociais da Turma da Mônica como nas do Cartoon.

Trata-se de uma iniciativa inédita entre o canal e a Mauricio de Sousa Produções, cuja parceria já dura 14 anos. Em novembro, a emissora dedicou especiais durante o mês inteiro para mostrar as aventuras da personagem dos gibis. O canal, inclusive, cresceu 19% entre as crianças de 4 a 11 em comparação com o mês anterior, segundo dados do Ibope.

Adriana Alcântara, diretora sênior de conteúdo e produção nacional do Cartoon Network, explica mais sobre o que será visto em formato de conteúdo digital. "Tentamos focar nas nossas propriedades conhecidas pelo público, como [os desenhos] 'Steven Universo' e 'Hora de Aventura', apresentar os novos, como 'O Mundo de Greg', ressaltar os que já são sucesso, como 'Ben 10', e comemorar os 20 anos das 'Meninas Superpoderosas'", revela.

O ano de 2018 foi bom para a Turma da Mônica, que ganhou o trailer oficial de seu filme "Turma da Mônica: Laços", com pessoas reais, que deve chegar aos cinemas ainda no primeiro semestre.

O crossover entre a turma do bairro do Limoeiro com outros personagens também ocorreu com a DC Entertainment e a editora Panini, no ano passado, por meio de sete revistas: Mônica, Cebolinha, Cascão e companhia apareceram junto com heróis e vilões, como Batman, Super-Homem e Mulher-Maravilha.