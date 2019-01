Tutu, plissado e beleza

DE PARIS | Ana Clara Garmendia | anaclaragarmendia@gmail.com | Instagram @anagarmendia

Esta é uma coluna que vai contar algo que não é novo, mas que é lindo para nossa moda. Tudo que tiver um tule e um babado plissado na roupa, tá valendo. Uma ideia tão repetitiva entre as marcas que fizeram a Alta-Costura do Verão 2019, esta semana, em Paris, que fica até engraçado ver que estão todos na mesma sintonia. Tipo, eu sabia que isso aconteceria! Sabia que o caos mundial ia mostrar alguma generosidade com a gente. Um tule preto por cima de algo simples e tudo fica resolvido, na prática. Já na criação parisiense, tudo é longínquo, quase como acertar numa loteria, sem jogar bem, evidentemente. Coisa de louco!

Um plissado com babados Alta-Costura pode custar 400 mil euros ou mais na Balmain, na Schiaparelli, no Giambatista Valli que, aliás, é mestre nesse modelo tutu quase um bolo de noiva para vestir mulheres milionárias.

EPA! Agora vou te contar uma coisa incrível sobre esta moda do tule e plissado por tudo: ela pode ser democrática. Qualquer um pode ter algo no tecido e fazer um efeito “modístico” total, parcial e atual. Vivi para ver isso. A moda é dura com quem a curte, porque comprar peças boas, que tenham vida longa, sejam sustentáveis, feitas à mão, com tecidos nobres, que não agridam à natureza e tal é quase impossível para a maioria das pessoas. Custa caro e não temos dinheiro para coisas caras. A maioria não tem e não terá, principalmente se seguirmos num mundo que prega a desigualdade e a imposição de uma classe sobre às outras. Bem, e disso a moda entende bem. Ela vampiriza tudo que possa trazer dinheiro para continuar a contentar a cadeia da vaidade que ridiculariza, padroniza e destrói o mundo. E é por isso que o tule, tutu, plissado é tão representativo e importante agora, por que ele pode custar uma fortuna, mas pode custar quase nada, se você tiver imaginação e resolver criar sozinha um lindo modelo para arrasar. E pode servir se você tiver na escala do poder e for lá fazer aquele strike e arrematar um bom modelo de marca cara para usar. Só não esquece de ser plena e generosa em qualquer situação. Te mostro como!

Versão Viktor & Rolf – No desfile da dupla holandesa, rolou um lindo vestido branco toda trabalhado no tutu plissado

Dá match! – Uma boa beleza para usar com tules e plissados é fazer make boneca com cabelo curto geométrico e maquiagem metálica. Aproveite!

Altíssima Costura – A Balmain estreou na Alta-Costura francesa esta semana e adivinha o espirito dos vestidos que custam mais de 400 mil euros (quase R$ 2 milhões de reais)? Tutu, babados plissados e cores pasteis de arco-íris. Inspiracional e dá para fazer em casa, ou tentar, em sonhos