TV chinesa produz reality show sobre futebol em parceria com o Atlético Paranaense

O Governo do Paraná recebeu nesta quarta-feira (24), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, uma comitiva composta por integrantes de uma produtora de televisão chinesa e do Clube Atlético Paranaense (CAP). O grupo apresentou a proposta de um programa esportivo, que envolve também os integrantes do time paranaense, a ser transmitido no ano que vem na China. A governadora Cida Borghetti deu boas vindas aos chineses.

Os integrantes da produtora de TV chinesa vieram a Curitiba para falar sobre a proposta de um reality show sobre futebol, que será exibido nos meses de março e abril de 2019, naquele país. Segundo os representantes da produtora, os jovens chineses selecionados no programa farão em maio do ano que vem um jogo amistoso contra a equipe sub17 do CAP no Estádio do time na capital, com transmissão para toda a China.

O secretário de Estado de Esporte e Turismo, João Barbiero, conversou com o grupo e disse que o Estado poderá colaborar, visando a promoção do turismo paranaense, além do intercâmbio cultural, econômico e de negócios entre o Paraná e a China. “Uma das missões do Governo do Estado, em especial da secretaria, é promover, por meio do esporte, as rotas turísticas do Paraná e divulgar as belezas naturais do nosso estado”, disse Barbiero. De acordo com o ele, a intenção é aproveitar para divulgar na abertura do programa Chinês as belezas naturais do Paraná. O secretário da Comunicação Social, Alexandre Teixeira, também participou do encontro.