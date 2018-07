TV Excelsior foi a primeira a usar estúdios da Vera Cruz

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

A Globo no ano passado e a Record agora fizeram uso dos estúdios da Vera Cruz, em São Paulo, para gravações dos seus programas. Um pouco de história, com a colaboração do mestre Silvio Luiz, também faz bem. A primeira emissora de televisão a utilizar as suas instalações foi a TV Excelsior, em 1964, quando Edson Leite assumiu a sua direção-geral e ele, Silvio, estava na produção. Um pequeno corredor dividia os cenários das novelas, ‘As Solteiras’ e ‘Ambição’, as duas no mesmo estúdio e ao mesmo tempo. Enquanto uma gravava às segundas, terças e quartas, a outra usava às quintas, sextas e sábados. Toda captação era feita por duas unidades móveis, com VTs, que só se deslocavam para São Paulo no domingo por causa do futebol. O elenco saía da rua Nestor Pestana, em ônibus fretado, entre sete e oito da manhã, para retornar no comecinho da noite. E o almoço, invariavelmente, acontecia no ‘São Judas’, famoso pelo seu frango com polenta, às margens da Via Anchieta, local que depois se tornou conhecido pela presença de políticos ou nobres representantes do judiciário.

Briga de foice

Pode-se até discutir a qualidade ou falta dela nos produtos envolvidos, mas não tem como negar que esquentou bem a disputa entre Globo, Record e SBT no começo da tarde. O que se observa, como mais importante, é que as três estão ganhando com isso.

Faz diferença

Pelo menos no que diz respeito a São Paulo, o entrosamento do trio Gottino-Fabíola-Lombardi faz toda a diferença perante os demais. Jogam juntos há muito tempo e souberam cair na graça do público.

Bola da vez

A IMG já está conversando com as principais emissoras sobre os direitos do italiano. O interesse cresceu demais após a contratação de Cristiano Ronaldo pela Juventus. E um assunto para ser decidido quase que imediatamente, porque o campeonato começa em agosto.

Nova temporada

Em outubro a produtora Mixer dará início às gravações da segunda temporada da série ‘Rio Heroes’, sobre universo de luta livre, para a Fox. A primeira temporada, dirigida por Pablo Uranga, reuniu no elenco Murilo Rosa, Priscila Fantin, André Ramiro, Duda Nagle, entre outros.

Vai mexer

Desde segunda-feira, em várias reuniões, a direção da Band está rediscutindo a grade. As maiores mudanças, de acordo com as opções apresentadas devem acontecer na faixa das 10 da noite, inclusive por meio de parcerias.

Na pauta

Um desses projetos da Band, em vias de ser sacramentado, é ‘O Aprendiz’, do Roberto Justus. Está tudo conversado e ajustado, restando apenas a ordem para seu start. O contrato assinado em abril prevê, além desta primeira, outras duas temporadas.

Nova ordem

Não existem tantos além desses, em todo caso, só os programas da Daniela Albuquerque, Marcelo de Carvalho e Luciana Gimenez terão mantidos os esquemas de auditório na Rede TV!. A ordem é centrar todos os investimentos na Peanuts, amendoim, em inglês, a sua nova empresa na área de conteúdos digitais.

Homens trabalhando

Em um trabalho conjunto, pessoal da Record e da produtora Cygnus deram início aos preparativos da próxima ‘Fazenda’, mais preocupados em realizar contatos com possíveis participantes e com as necessárias reformas no sítio de Itapecerica da Serra. É o mesmo local da edição anterior e que até poucos dias serviu como locação do ‘Power Couple’.

Tem potencial

‘Canta Comigo’, na estreia, mostrou que possui potencial para se tornar uma espécie de ‘The Voice’ da Record. O formato é interessante e tem tudo para embalar, principalmente se acertar a participação dos jurados. Deu terceiro lugar na Grande São Paulo, atrás de Globo e SBT.

Bate – Rebate

Globo, mesmo sem revelar todas, já tem programadas as suas novelas até 2021. Autores e sinopses definidos. E isto no que diz respeito a todos os horários.

A importância que a personagem Rosa passou a alcançar em ‘Segundo Sol’ tem toda uma relação ao trabalho apresentado pela atriz Letícia Colin. E pelo reconhecimento e segurança do autor João Emanuel Carneiro, em jogar mais história em cima.

SBT precisa urgentemente renovar o estoque das suas câmeras escondidas. Uma boa maioria do que é levado ao ar envolve atores que já morreram. Ruth Romcy e Gibe entre eles.

Com Marcelo Adnet e Mateus Solano como convidados, o ‘Tamanho Família’, do Márcio Garcia, retoma exibição na Globo a partir deste domingo.

Multishow anuncia para novembro a estreia da terceira temporada do ‘Lady Night’, com Tatá Werneck.

C´est fini

A Formata, da executiva Daniela Busoli, empresa de conteúdo audiovisual 100% brasileira, expandiu sua atuação para fora do país e selou parceria com ninguém menos que Ben Silverman, famoso produtor de Hollywood, dono da produtora Propagate. Silverman é o responsável por séries como ‘Marco Polo’, ‘The Tudors’, ‘The Office’, ‘Beth, a Feia’(Ugly Beth), ‘Jane the Virgin’, entre outras. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!