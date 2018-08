TVs caem na real e jogam duro no campo dos direitos esportivos

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

O panorama é completamente outro, nada que remeta a um passado não tão distante, no campo dos direitos esportivos. Basta observar o desenrolar dos acontecimentos. Data hoje, pelo menos, não apareceu nenhum interessado, em se tratando de televisão brasileira, em transmitir o campeonato francês. Mesmo com o título mundial recentemente levantado na Rússia e as suas tantas estrelas. Assim como ninguém se apresentou para comprar o italiano, embora passe a ter, a partir desta temporada, Cristiano Ronaldo como a sua principal atração. Foi-se o tempo em que os detentores de direitos ou intermediários pediam o que bem entendiam e as emissoras embarcavam, sem medir as consequências. Queda de braço instalada. Placar de zero a zero. Resta saber qual lado será o primeiro a roer esta corda.

Nem aí

Os detentores ou intermediários dos direitos esportivos, no outro mundo que vivem, insistem em ignorar que o nosso país vive a pior recessão da sua história. Sempre partiram do princípio que, a Globo, por exemplo, jamais abriria mão de algum direito e que outra TV qualquer não viesse a se interessar e abraçar.

Olha o que deu

A Liga dos Campeões é o exemplo mais descarado. A Globo jogou duro, saiu fora e, tudo indica, não haverá transmissão na TV aberta. Tem o fato de ser disputada às terças e quartas, à tarde. Vamos combinar que apesar do prestígio do torneio o horário não ajuda.

Não bastasse

A própria UEFA também tem por norma competir com seus clientes e vender patrocínios, que obrigam os compradores dos direitos a veicular as suas campanhas. No caso da temporada 18/19, serão dois: Heineken e Santander, sendo que este último entrou este ano. E será que entrou desconhecendo que não estaria na grade da Globo ou de ninguém por aqui?

Outro exemplo

‘Libertadores’ e ‘Sul-Americana’, ainda no mesmo campo, apresentam situações bem parecidas. A IMG e a Perform ofereceram juntas 1,35 bilhão de dólares pelos direitos da América Latina. Três vezes mais que o período anterior. Como encarar isso?

Resumo da ópera

Mesmo com tantos, até inegáveis atrativos, o que se vê é que ninguém mais está disposto a rasgar dinheiro. A base de assinantes não crescerá enquanto o país não sair da recessão. Tão pouco o bolo publicitário.

Ação isolada

Na semana passada, Patrícia Abravanel usou um dos estúdios do SBT e reuniu 50 fãs das suas redes sociais para um bate-papo. Quase um talk-show. As pessoas perguntavam e ela respondia. Mas foi uma iniciativa única. Não vai nascer daí a ideia de nenhum novo programa.

Paisagem

William Waack passou algumas horas da tarde de terça-feira circulando na Band, na companhia do diretor José Emílio Ambrósio e de uma terceira pessoa. Momentos de apresentações e troca de sorrisos. O acordo com a BandNews, pelo jeitão, está bem próximo.

Cabelo em pé

O grande suspense no SBT atende pelo nome de Disney. Se irá continuar ou desistir de ocupar os espaços que tem na casa. O contrato vence no dia 31 e até agora ninguém tem notícia de nada.

Reviravolta no caso

Se até a semana passada, alguns setores da Band trabalhavam com a possibilidade de “O Aprendiz” só entrar na grade de 2019, nesses últimos dias passou-se a trabalhar com a possibilidade de ser neste ano ainda. A capacidade comercial do programa e o que ele já tem conquistado modificaram todo o panorama.

Cinema

“Crô em Família”, produzido pela Total Filmes e Globo Filmes, chega aos cinemas no dia 6 de setembro. Fabiana Karla, no elenco, é Jurema, uma ativa aluna emergente da escola de etiqueta e finesse de Crô (Marcelo Serrado).

Bate – Rebate

Paulo Tiefenthaler e Giovanni Gallo são outros nomes confirmados na segunda temporada da minissérie ‘Ilha de Ferro’, da Globo e para o streaming.

O pessoal da produtora Formata vai se reunir nesta quinta-feira com a direção artística da Rede TV!...

... Encontro marcado para afinar os detalhes de preparação do ‘Entubados’, que era do canal Sony...

... A Formata vai realizar e a Rede TV! exibir...

... E o humorista Gustavo Mendes será o apresentador do programa, um reality show entre celebridades do universo digital.

Entre os dias 25 de agosto, 1º e 8 de setembro, após o ‘Zero 1’, a Globo vai exibir o ‘The Contender Brasil’...

...O programa busca novos atletas de MMA que poderão assinar, imediatamente, um contrato com o UFC...

...’Contender’ terá a participação de Rhoodes Lima, Kyra Gracie, Rodrigo Minotauro e Felipe Andreoli.

O elenco da comédia ‘Quatro Amigas Numa Fria’, liderado por Maria Flor, Priscila Assum, Fernanda Paes Leme e Micheli Machado, viaja neste domingo para Bariloche, na Argentina...

· ...Serão 20 dias de filmagens por lá.

C´est fini

O formato ‘Bake Off’, da BBC, atingiu este mês a marca de 30 países, com a estreia, no último dia 6, no canal Chilevisión, onde leva o nome de ‘Bake Off Chile – El Gran Pastelero’. A versão brasileira entrou em cartaz em 2014 e foi a primeira adaptação do formato na América Latina. Neste sábado, pelo SBT, terá início a sua 4ª temporada. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!