Uber anuncia aplicativo mais leve e pré-pago

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Uber, empresa de transporte por aplicativo, anunciou nesta terça-feira o lançamento de uma verão mais leve do programa, Uber Lite, que ocupará menos espaço no celular e promete funcionar mesmo em conexões lentas.

A empresa afirma que outra novidade será o Uber Cash, que terá créditos pré-pagos para que os usuários possam se locomover ou pedir refeições pelo Uber Eats.

A Uber diz que essa modalidade ajuda a quem não tem cartões de débito ou crédito. O Uber Cash já está disponível no app da Uber.

A empresa também lançará em breve em São Paulo uma nova categoria de viagens compartilhadas que, diz a Uber, serão mais rápidas.

Outra novidade é o microcrédito para o financiamento de kits de gás natural, com a Fintech Zen Finance. Assim, o motorista poderá financiar sua instalação com parcelas de até R$ 100, descontados diretamente do pagamento semanal. O projeto deve ser iniciado na região Sul do Brasil a partir de outubro.

A Uber afirma que o Brasil é o segundo mercado, em todo o mundo, e conta com mais de 22 milhões de usuários ativos e mais de 500 mil motoristas parceiros.