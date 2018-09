Ufólogo paranaense faz palestra sobre sinais deixados por supostos extraterrestres

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O jornalista paranaense e ufólogo Ademar José Gevaerd, editor da revista UFO, a mais antiga publicação sobre Ufologia do mundo, apresentará a palestra “Entendendo os Agroglifos como Mensagens Cósmicas”, neste sábado (15º de setembro), a partir das 14 horas, no Hotel Nacional Inn Torres, centro da cidade. O evento integra a programação da oficina nos Intensivos de Ufologia, promovida pela revista. Os interessados podem fazer a inscrição em www.ufologiabrasileira.com.br.

De acordo com Gevaerd, os agroglifos, antes conhecidos como círculos ingleses, vêm encantando o mundo há cinco décadas pela beleza das formações que todos os anos surgem nos campos com plantações de grãos. “Mas além de encantar, eles desafiam contundentemente nossos conhecimentos científicos em uma variedade de disciplinas, que não conseguem compreender seu significado”, acentua.

O ufólogo explica que no Brasil o fenômeno também está sendo rapidamente conhecido desde que passou a se manifestar em 2008, no Paraná e em Santa Catarina, causando igual desafio a quem se dedica investigá-lo. “O que se tem como liquido e certo é que os agroglifos são causados de forma intencional por uma força inteligente e não terrestre, como objetivo de servirem de alguma forma de comunicação”, ressalta.

Sobre: Antonio José Gevaerd - jornalista, criador e editor da Revista UFO, a mais antiga publicação sobre Ufologia do mundo, com 35 anos de existência. Com centenas de investigações de campo realizadas no Brasil e exterior, além de palestras proferidas em mais de 50 países, se dedica a analisar a ação extraterrestre em nosso planeta e a difundir suas descobertas para a sociedade. É fundador e presidente do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores (CBPDV), criador da Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU), do Instituto Brasileiro de Exopolítica (IBEXO) e diretor nacional da Mutual UFO Network (MUFON).

Serviço

Oficina "Entendendo os Agroglifos como mensagens cósmicas" com Antônio José Gevaerd

Organização: Revista UFO

Data: sábado (15.09), das 14h às 18h

Local: Hotel Nacional Inn Torres (Rua Lourenço Pinto, 458 - Centro, Curitiba-PR)

Inscrições: www.ufologiabrasileira.com.br

Investimento: R$ 60,00 e R$ 40,00