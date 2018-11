UFPR divulga calendário acadêmico para 2019; aulas começam em 18 de fevereiro

Redação Barulho Curitiba

A UFPR publicou na semana passada o calendário acadêmico para o ano de 2019, aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Para a maioria dos cursos de graduação e educação profissional e tecnológica, as aulas terão início no dia 18 de fevereiro e vão até 29 de junho. O segundo semestre letivo começa no dia 5 de agosto e vai até 14 de dezembro.

