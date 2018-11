UFPR divulga lista de aprovados para a segunda fase do vestibular. Confira

UFPR

A UFPR divulga a relação dos Candidatos Convocados para a Segunda Fase do Vestibular 2018/2019.

Foram convocados para prestar a prova da segunda fase do Processo Seletivo 2018/2019 12.340 candidatos, dentre os quais 446 são treineiros (não concorrentes às vagas). Os candidatos convocados deverão retirar seus comprovantes de ensalamento para a segunda fase a partir do dia 21/11/2018 no site do Núcleo de Concursos.

O desempenho individual do candidato na 1ª Fase será publicado após as 18h00min do dia 05/11/2018.

Veja no link no Núcleo de Concursos