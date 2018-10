UFPR divulga o gabarito da primeira fase do vestibular; confira

Redação Bem Paraná

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) realizou neste domingo (21) a primeira fase do Vestibular 2018/2019. Dos mais de 43 mil candidatos inscritos, cerca de 3,8 mil não compareceram aos locais de provas em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo, ou 8,9% do total. O número ficou abaixo do concurso de 2017, quando os faltantes somaram 5.875 candidatos, ou 10,64% do total de mais de 55 mil inscritos.

Os candidatos responderam 90 questões de conhecimentos gerais. Eles tiveram 5 horas e meia para concluir as provas. A lista com os aprovados para a segunda fase do vestibular está marcada para o dia 5 de novembro, daqui duas semanas, logo após o feriado do Finados e o primeiro dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no dia 4 de novembro. As provas da segunda fase serão realizadas no dia 25 de novembro.

A segunda fase terá provas de compreensão e produção de textos no dia 25, e provas específicas e de habilidades específicas no dia 26. A data provável para a divulgação do resultado final do vestibular é 11 de janeiro de 2019.



Gabaritos



Na noite de ontem, a UFPR divulgou em seu site o gabarito provisório da primeira fase do vestibular 2018/2019. Para conferir as respostas de cada questão, basta clicar AQUI. Como a prova da primeira fase apresenta variações com relação à ordem das questões, é necessário que o candidato acesse sua prova individual por meio do gabarito individual do candidato.