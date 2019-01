UFPR faz campanha contra o trote violento

Da Redação

Com o intuito de inibir atitudes violentas, ofensivas e discriminatórias durante a recepção aos novos alunos da instituição, a UFPR reforça sua campanha “Trote sem violência”. O objetivo é conscientizar os alunos de que a recepção aos calouros é um ritual de integração com os veteranos, e deve ser um momento de alegria – mas que nenhuma violência, física ou simbólica, pode ser tolerada.

A recepção aos calouros começou já no primeiro dia do registro acadêmico, na semana passada, quando veteranos dos cursos aproveitam para receber os novos estudantes e fazem brincadeiras com eles logo após a matrícula. Ao longo do dia, nas escadarias do prédio histórico da UFPR, os veteranos fazem os calouros entoarem os “gritos de guerra” dos cursos. O registro acadêmico termina hoje.

As denúncias que eventualmente chegarem à universidade por email ou telefone serão analisadas por um comitê criado especialmente para este fim, e que dará o encaminhamento devido a cada caso – internamente ou, se for o caso, acionando o Ministério Público ou outros órgãos externos.

Criada em parceria pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e a Superintendência de Comunicação da UFPR, a campanha “Trote sem violência” será divulgada por meio de cartazes e pela internet – no portal e na página da UFPR no Facebook. As denúncias podem ser feitas por email (alertatrote@ufpr.br) ou pelo telefone (41) 3888-7774.

Inscrições para o Sisu seguem até sexta

Começaram ontem as inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que vão até sexta-feira na internet. Ao todo, serão ofertadas 235.461 vagas em 129 instituições públicas de todo o país. Só nas instituições federais do Paraná (UFPR e UTFPR) são 5.987 vagas. Podem concorrer às vagas os estudantes que fizeram o Enem 2018 e obtiveram nota acima de zero na prova de redação. No primeiro dia de inscrição o sistema do Ministério da Educação chegou a ter alguma lentidão por causa dos acessos.

Na UFPR, 5.264 calouros foram aprovados por meio do vestibular e, outras 1.462 vagas são abertas pelo Sisu em 108 cursos de graduação. Na UTFPR, as notas do Exame são utilizadas como critério de seleção para os cursos. Com o Enem, os estudantes podem concorrer às vagas oferecidas pela UTFPR em seus 13 câmpus. Ao todo, são 4.525 vagas em 111 cursos de graduação cadastradas no Sisu.