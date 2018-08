UFPR: Feira de Cursos e Profissões espera grande público até o domingo

Da Redação Bem Paraná com UFPR

A UFPR: Cursos e Profissões tem visitação aberta à comunidade neste sábado (25) e domingo (26). No primeiro dia do final de semana, o evento registrou a presença de famílias e crianças passeando pelos stands.

Emanueli de Medeiros Albuquerque, de 9 anos de idade, já é uma catalogadora de rochas. A pequena possui uma coleção de pedras em casa, coletadas de diversos lugares, e ganhou mais um exemplar no stand de Geologia. “Eu gosto muito de estudar essa área de pedras. Ainda estou pensando no que vou fazer no futuro, mas acho que vou decidir hoje”, diz animada.

O pai de Emanueli, Raovic, conta que está acompanhando a filha mais velha, Evelyn, na visita à feira e aproveitou para trazer a caçula que, segundo ele, demonstra mais interesse que os adolescentes. “Esse é um ambiente muito bom para auxiliar na escolha do curso. Os jovens passam por um momento de muitas dúvidas e essa disposição dos estudantes em auxiliar na decisão é fundamental”.

Outra jovem dedicada aos estudos é Liv Kemmsies, de 11 anos. Ela comenta que está interessada em cursar Medicina, apesar de ainda não ter certeza. “Acho que não vou decidir a profissão hoje, mas vou ter uma ideia de como as coisas funcionam”. Ao visitar os stands, Nutrição também despertou a curiosidade da menina.

Martin, pai de Liv, diz que o filho mais velho, que também está visitando o evento, não tem ideia de qual graduação cursar. “Essa é uma ótima oportunidade para ele começar a ver que existe um leque enorme de opções”.

Gabriela da Rosa, de 10 anos, também veio à feira acompanhando a irmã mais velha, de 17, e se interessou pelos animais conservados por taxidermia, na exposição do curso de Zoologia. A mãe, Rose, revela que a primogênita está visitando o evento pela segunda vez e está pesquisando muito antes de decidir por qual área seguir.

A UFPR: Cursos e Profissões segue recebendo o público em geral até domingo (26). Durante o final de semana não é preciso agendar presença e a entrada é gratuita. Esta edição da feira tem a expectativa de quebrar o recorde de visitantes, e chegar a 140 mil pessoas passando pela feira em Piraquara.