UFPR informa sobre a reabertura dos restaurantes universitários em fevereiro

UFPR

Os Restaurantes Universitários (RUs) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) voltarão a atender a comunidade acadêmica a partir do dia 4 de fevereiro. Duas unidades, entretanto, retornarão no dia 18 de fevereiro: Centro – Curitiba e Jandaia do Sul.

A unidade do Centro – Curitiba permanecerá fechada para que seja possível concluir a reforma para melhorias e manutenção da estrutura. Nesse período, a Pró-Reitoria de Administração (PRA) disponibilizará transporte para que os estudantes possam se deslocar ao RU do Politécnico.

O RU em Jandaia do Sul também terá seu fechamento prorrogado até que a licitação pelo serviço de refeições esteja concluído.

As demais unidades terão funcionamento normal com café da manhã, almoço e jantar.