UFPR lança nova versão de aplicativo com informações sobre vestibular 2018/2019

UFPR

A Universidade Federal do Paraná lança, nesta sexta-feira (17), a nova versão do aplicativo +UFPR. O app vai disponibilizar diversas informações para os candidatos ao vestibular 2018/2019.

O aplicativo traz duas funcionalidades inéditas: um espaço para postagem de mensagens aos vestibulandos, sincronizado com as redes sociais da UFPR, e notícias da instituição. Os usuários também poderão conferir o edital, dicas e o resultado do processo seletivo.

Desenvolvido pelo Núcleo de Concursos (NC/UFPR), em parceria com a Superintendência de Comunicação (Sucom/UFPR), o app pode ser baixado gratuitamente no Google Play Store (sistema operacional Android).

A proposta da Sucom é integrar o aplicativo às redes sociais da UFPR e estreitar a comunicação com alunos e futuros alunos da UFPR.

Vestibular 2018/2019

O prazo das inscrições para o vestibular 2018/2019 da UFPR vai até o dia 11 de setembro. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site do Núcleo de Concursos (www.nc.ufpr.br).

A prova objetiva, da primeira fase do processo seletivo, acontece no dia 21 de outubro. A convocação para a segunda fase do vestibular está marcada para o dia 5 de novembro e as provas para os dias 25 (prova de compreensão e produção de textos – redação) e 26 de novembro (provas específicas e de habilidades específicas).

A UFPR disponibilizará 5.421 vagas em seus cursos de graduação para ingresso no ano letivo de 2019 por meio do vestibular.

Outras 30 vagas serão oferecidas no vestibular específico para o curso de Licenciatura em Letras – Libras e mais 40 vagas para o curso de Licenciatura em Educação do Campo. Além destas, serão disponibilizadas via Sistema de Seleção Unificado (SiSU) 1.241 vagas.