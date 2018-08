UFPR prepara feira de profissões. Inscrições para o vestibular começam nesta segunda

Da Redação Bem Paraná

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) abre suas portas para receber a comunidade na 16ª edição da “UFPR: Cursos e Profissões. Uma feira de ideias para o seu futuro” nos dias 23, 24, 25 e 26 de agosto de 2018, sendo os dia 23 e 24 para as escolas previamente agendadas e os dias 25 e 26 aberta para o público em geral. A feira acontece novamente no complexo da UFPR em Piraquara.

A iniciativa, que apresenta os cursos de graduação e atividades relacionadas ao ensino, tem como principal público os alunos do ensino médio, de escolas públicas e particulares. A UFPR: Cursos e Profissões é um evento gratuito, aberto a todos: estudantes e seus familiares, professores, profissionais de educação ou interessados em conhecer o que a Universidade Federal do Paraná tem a oferecer.

O evento será realizado na cidade de Piraquara, região Metropolitana de Curitiba, no complexo da UFPR localizado a Rodovia João Leopoldo Jacomel, 4015, Jardim Primavera, Piraquara.

Nos dias 25 e 26 não será preciso agendar a visita. Basta comparecer com seus pais, amigos, sozinho ou com sua turma.

Funcionamento:

dias 23, 24 e 25 de agosto das 9 às 18 horas

dia 26 de agosto das 9 às 16 horas

Vestibular

As inscrições par ao Vestibular 2018/2019 da UFPR começam nesta segunda-feira (13) e podem ser feitas até 11 de setembro exclusivamente por meio do site do NC (www.nc.ufpr.br).