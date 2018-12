Última edição do Thunderstruck no ano arrecada brinquedos para crianças carentes

Redação Bem Paraná com assessoria

No dia 9 de dezembro, a partir das 15h, o Bar Crossroads, referência na cena rock n’roll de Curitiba, promove a edição de Natal do Thunderstruck, um evento que promove boa gastronomia e muita música gratuitamente. Na edição de dezembro, o bar realizará a arrecadação de brinquedos, que serão doados o instituto Casa dos Pobres, que atende cerca de 69 crianças, com idade entre 0 e 12 anos, que são netos dos idosos assistidos pelo Grupo Didi Guimarães – Farnel dos Idosos.

Quem doar um brinquedo, ganha um chope Heineken (300ml). A promoção não é cumulativa.

O evento, que tem entrada gratuita, contará com muita gastronomia, com as opções de hambúrgueres do O Aviador, a Thunder Pizza, disponível nos sabores Margherita (R$10), Bacon (R$15) e Calabresa (R$15), e os donuts recheados (R$5) e brigadeiros gourmet (R$10 – caixa com 4 unidades) da Springfield Doces.

Na programação musical, com início marcado para às 16h30, Lenhadores da Antártida Trio, com um repertório repleto de Mumford and Sons, Os Monsters and Men, Mutantes, e outros sucessos do folk e do rock alternativo. Logo em seguida é vez do indie rock da República Pine e, para encerrar, a banda Delorean com um set que vai de Franz Ferdinan a Cindy Lauper, passando por sucessos de trilhas sonoras, como de Footlose, Flash Dance, Um Tira da Pesada, entre outros.

O Bar Crossroads fica localizado na Av Iguaçu, 2310 - Água Verde. Mais informações pelo telefone (41) 3243-3711, ou acompanhe pelo Facebook @barcrossroads e pelo Instagram @barcrossroads.

Serviço

Thunderstruck Natal

Crossroads (Av. Iguaçu, 2310 – Água Verde)

Data: domingo (9/12)

Horário: Das 15h às 00h

Entrada: free

Evento: https://www.facebook.com/events/969156453272917/