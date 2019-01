Última temporada de 'Game of Thrones' ganha data de estreia e novo teaser

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A oitava e última temporada da série "Game of Thrones" finalmente ganhou uma data de estreia. No dia 14 de abril, a HBO irá exibir o fim da história sobre a luta pelo controle dos Sete Reinos de Westeros e o Trono de Ferro.

Junto com a divulgação da estreia, que chega um ano e nove meses após o lançamento da sétima temporada, o canal compartilhou um novo teaser que dá pistas do que será visto no combate final.

Nele, os fãs podem conferir os personagens Jon Snow (Kit Harington), Sansa (Sophie Turner) e Arya (Maisie Williams) caminhando pela cripta de Winterfell, enquanto escutam personagens já falecidos, como Ned Stark e Lyanna.

Também no teaser, Jon, Sansa e Maisie se deparam com suas próprias estátuas na cripta, mas enquanto encaram as imagens, o gelo invade o local e o trio pega suas espadas, indicando um combate com os Caminhantes Brancos.

8ª TEMPORADA DE GOT

A oitava e última temporada de "Game of Thrones" já era esperada para abril de 2019, mas até então, não tinha uma data definida. Ela deverá seguir a história deixada pela sétima temporada, que foi exibida em 2017, e também partirá de histórias inspiradas livremente nos seis livros que já existem da saga.

Na TV, a trama de GoT já ultrapassou o tempo da ação dos livros. A última temporada enfrentou vários problemas de vazamento e a crítica da trama, já sem o suporte dos livros de Martin, ficou dividida. Mesmo assim, a série foi mais uma vez a recordista de indicações no Emmy.

Apesar de ter avançado no tempo, os livros não pararam de ser escritos e publicados. A editora Companhia das Letras anunciou no início deste ano que adquiriu o direito de "Fire & Blood", o mais novo livro da saga de George R.R. Martin, que no Brasil terá o título literal de "Fogo & Sangue". Na ocasião, a editora confirmou o lançamento para novembro de 2018, junto com a publicação americana.

Segundo os atores, a nova temporada terá ainda mais mortes, especialmente por conta da batalha final. Parece que a personagem que Maisie interpreta desde os 12 anos, Arya Stark, vai matar muito mais gente.

Ela revelou que, ao final das gravações desta nova temporada, ela e Sophie Turner choraram abraçadas. Disse que, se pudesse se casar com alguém da trama, seria a personagem de Sophie, Sansa Stark.

Em entrevista à revista australiana GQ, Kit Harington, que faz Jon Snow, também disse que as gravações foram especialmente difíceis nesta reta final.

"Todo mundo estava acabado. Eu não sei se estávamos chorando de tristeza porque estava acabando ou porque foi exaustivo", disse.

"Nós estávamos privados de sono. Parecia que tudo foi feito para fazer você pensar 'certo, estou muito cansado disso'. Eu lembro de todos dizendo no final 'já deu'. Eu amo isso, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, vou sentir falta, mas já deu'."