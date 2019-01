Último paranaense na Copinha, Coritiba é eliminado pelo Vasco

Silvio Rauth Filho

O Coritiba está fora da Copa São Paulo Sub-20 de 2019. Nessa quarta-feira (dia 16) à noite, o time perdeu por 3 a 0 e foi eliminado pelo o Vasco, no Canindé, em São Paulo, em partida pelas oitavas de final. O primeiro gol do time carioca, aos 22 minutos do 2º tempo, foi em cobrança de pênalti. O lance é polêmico. A imagem do Sportv dá a impressão que a falta ocorreu fora da área. Mesmo assim, é um lance de difícil visualização pelo árbitro. Depois dessa jogada, porém, o time paranaense se perdeu na partida e levou mais dois gols (um aos 32 e outro aos 39 minutos).

O adversário do Vasco nas quartas de final será o Volta Redonda-RJ, que passou pelo Atlético-MG e pela Portuguesa-SP nas duas fases anteriores.

O técnico Mozart escalou o Coxa nessa quarta-feira com Diego, Yan Santos, Luiz Felipe, Ângelo, Matheus Marcelo, Igor Jesus, Igor Paixão, Yan Couto, Marcão, Araújo e Henrique Vermudt.

Na primeira fase, o clube paranaense terminou em primeiro lugar do Grupo 26, com duas vitórias e um empate – os adversários eram Flamengo-SP, Guarulhos-SP e Madureira-RJ. Na segunda fase, passou pelo União Mogi, por 3 a 0, em Mogi das Cruzes (SP).

O Coritiba era o único paranaense nas oitavas da competição. Os demais – Athletico, Paraná e Londrina – caíram em fases anteriores.

OUTROS PARANAENSES

O Athletico Paranaense caiu no domingo, em Tupã, com a derrota nos pênaltis por 4 a 2 para o Mirassol, em Tupã, pela terceira fase da competição. No tempo normal, houve empate em 2 a 2. Na segunda fase, o Athletico eliminou o Legião-DF, por 2 a 1. Na primeira, o time paranaense somou três vitórias (Comercial-SP, CSP-PB, Tupã-SP) e terminou como líder do Grupo 6.

Criada em 1969 e disputada anualmente, a Copa São Paulo nunca teve um paranaense como vencedor. Quem chegou mais perto foi o Athletico Paranaense, em 2009, com o vice-campeonato – perdeu para o Corinthians na decisão.

O Londrina foi eliminado na segunda fase, pelo Fluminense, na decisão por pênaltis. No tempo normal, os dois times empataram em 3 a 3.

O Paraná caiu já na primeira fase, após dois empates e uma derrota nas três partidas do Grupo 32, que tinha Portuguesa-SP, Volta Redonda-RJ e Santo André-SP.