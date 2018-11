Um do Atlético-PR, um do Paraná e um ex-Coritiba são convocados para seleção sub-20

Silvio Rauth Filho

O volante Jhonny Lucas, do Paraná, e o zagueiro Lucas Halter, do Atlético, foram convocados para dois amistosos da seleção brasileira sub-20, nos dias 15 e 20 de novembro, ambos contra a Colômbia. Os jogos fazem parte da preparação para o Sul-Americano de juniores, marcado para janeiro de 2019, no Chile.

Outro nome da lista é o atacante Matheus Cunha, 19 anos, revelado na base do Coritiba e hoje no Leipzig, da Alemanha. Ele já disputou dois amistosos com a seleção sub-20, em outubro. O jogador nunca atuou pelo profissional do Coritiba. Deixou o clube paranaense em julho de 2017, quando foi contratado pelo Sion, da Suíça. Em julho de 2018, foi comprado pelo Leipzig por cerca de R$ 60 milhões.

Essa foi a terceira convocação de Jhonny Lucas, 18 anos, para a seleção sub-20. Em março, ele disputou dois amistosos contra o México. Em junho, foi chamado para um período de treinamentos, mas acabou cortado por lesão. Em outubro, esteve com o grupo principal da seleção de Tite para participar de treinamentos.

Lucas Halter, 18 anos, já disputou 21 partidas pela seleção brasileira sub-17. Foi titular da equipe no Mundial Sub-17 e no Sul-Americano Sub-17, ambos em 2017. Desde o início de 2018, vem sendo chamado para a seleção sub-20.

OS 23 CONVOCADOS

Pelo técnico Carlos Amadeu, para amistosos de novembro

Goleiros

Hugo - Flamengo

Phelippe - Grêmio

Vinícius - Criciúma

Defensores

Carlos - Corinthians

Lucas Halter - Atlético-PR

Mateus Rodrigues - Vitória

Matheuzinho - Londrina

Rodrigo Guth - Atalanta

Vitinho - Cercle Brugge

Vitão - Palmeiras

Walce - São Paulo

Meio-campistas

Alan - Palmeiras

Ederson - Cruzeiro

Gabriel Menino - Palmeiras

Igor -São Paulo

Jhonny Lucas - Paraná

Marcos Antonio - Estoril

Mauro Junior - PSV

Atacantes

Lincoln - Flamengo

Marquinhos Cipriano - Shakhtar Donetsk

Matheus Cunha - RB Leipzig

Paulinho - Bayer Leverkusen

Vinícius Jr. - Real Madrid