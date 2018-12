'Um Tartufo' e 'Esperança na Revolta' lideram indicações ao Prêmio Shell-Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os espetáculos "Um Tartufo" e "Esperança na Revolta" lideram as indicações do segundo semestre do Prêmio Shell de Teatro do Rio, com três indicações cada um.

"Um Tartufo" concorre nas categorias figurino, iluminação e inovação. Já "Esperança na Revolta" está indicado aos prêmios de autoria, direção e música.

O homenageado deste ano será o diretor Aderbal Freire-Filho, por seu "espírito livre, inovador e combativo sempre em prol do teatro brasileiro".

A lista do primeiro semestre será somada à do segundo. Os vencedores serão anunciados em março do próximo ano.

VEJA OS INDICADOS:

AUTORIA

1º semestre

Mariana Lima por "Cérebro Coração"

Cecilia Ripoll por "Rose"

2º semestre

Confraria do Impossível por "Esperança na Revolta"

Henrique Fontes e Pablo Capistrano por "A Invenção do Nordeste"

Leonardo Netto por "A Ordem Natural das Coisas"

DIREÇÃO

1º semestre

Rodrigo Portella por "Insetos"

Cristina Fagundes por "A Vida ao Lado"

2º semestre

André Lemos por "Esperança na Revolta"

Quitéria Kelly por "A Invenção do Nordeste"

ATOR

1º semestre

Ricardo Blat por "No Meio do Nada"

Leandro Santanna por "Lima entre Nós"

2º semestre

Bruce Gomlevsky por "Memórias do Esquecimento"

Otto Jr. por "Tebas Land"

ATRIZ

1º semestre

Amanda Acosta por "Bibi - Uma Vida em Musical"

Mariana Lima por "Cérebro Coração"

Gisele Fróes por "O Imortal"

2º semestre

Ana Kfouri por "Uma frase para minha mãe"

Nena Inoue por "Para não morrer"

CENÁRIO

1º semestre

Beli Araújo e César Augusto por "Insetos"

Dina Salem Levy por "Cérebro Coração"

2º semestre

Doris Rolemberg por "A Última Aventura É a Morte"

Marcelo Alvarenga por "Outros"

FIGURINO

1º semestre

Ney Madeira e Dani Vidal por "Bibi - Uma Vida em Musical"

Eduardo Giacomini por "Nuon"

2º semestre

João Pimenta por "Dogville"

Maria Duarte e Márcio Pitanga por "Um Tartufo"

ILUMINAÇÃO

1º semestre

Beto Bruel e Rodrigo Ziolkowski por "Nuon"

Beto Bruel por "Cérebro Coração"

2º semestre

Aurelio di Simone por "Pandora"

Elisa Tandeta por "Um Tartufo"

MÚSICA

1º semestre

Tato Taborda por "Utopia D"

Felipe Storino por "Vim Assim que Soube"

2º semestre

Béa e André Lemos por "Esperança na Revolta"

Pedro Luís por "Elza"

INOVAÇÃO

1º semestre

Espetáculo Sblood pela experiência imersiva e interdisciplinar que, através de uma instalação, permite que o espectador entre em um jogo dramatúrgico e sensorial.

Coletivo 2ª Black por criar um espaço de encontro, pesquisa, troca de saberes e apresentações de experiências cênicas de artistas negros.

2º semestre

Mona Magalhães pela caracterização determinante para a construção da poética do espetáculo "Um tartufo"

Ocupação Ovárias por fomentar o protagonismo estético-político das mulheres na cena carioca

O júri do Rio é formado por Ana Achcar, Ana Luisa Lima, Bia Junqueira, Patrick Pessoa e Moacir Chaves.