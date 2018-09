Uma aposta de MG leva o prêmio de mais de R$ 21 milhões da Mega-Sena

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma aposta de Itaguara (MG) acertou as seis dezenas do concurso 2081 da Mega-Sena, realizado neste sábado (22), em Oliveira (MG), e receberá o prêmio de R$ 21.763.750,54 . Os números sorteados foram 13, 18, 35, 40, 41 e 42. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 26, é de R$ 2,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 21.763.750,54

Quina - 5 números acertados - 128 apostas ganhadoras, R$ 15.918,03

Quadra - 4 números acertados - 4287 apostas ganhadoras, R$ 678,96

QUINA

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 4783 da Quina, realizado neste sábado (22). Os números sorteados foram: 20, 26, 46, 56 e 59. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 24, é de R$ 2,9 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 45 apostas ganhadoras, R$ 9.162,35

Terno - 3 números acertados - 4231 apostas ganhadoras, R$ 146,53

Duque - 2 números acertados - 117854 apostas ganhadoras, R$ 2,89

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1235 da Timemania, realizado neste sábado (22) em Oliveira (MG) Os números sorteados foram 24, 26, 31, 41, 50, 52 e 80. O time do coração foi o Londrina/PR. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 25, é de R$ 9 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 125.602,10

5 números acertados - 173 apostas ganhadoras, R$ 1.037,17

4 números acertados - 3522 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 35678 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - Londrina/PR - 12496 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

O concurso 1843 da Dupla-Sena, sorteado neste sábado em Oliveira (MG), também acumulou. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 25, é de R$ 7,2 milhões. Confira os números sorteados e o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Números: 05, 07, 09, 34, 35 e 37

Sena - 6 números acertados - Não houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 38 apostas ganhadoras R$ 2.405,05

Quadra - 4 números acertados - 1413 apostas ganhadoras R$ 73,91

Terno - 3 números acertados - 27008 apostas ganhadoras R$ 1,93

Premiação - 2º Sorteio

Números: 02, 05, 09, 13, 21 e 50

Sena - 6 números acertados - Não houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 41 apostas ganhadoras R$ 2.006,16

Quadra - 4 números acertados - 1863 apostas ganhadoras R$ 56,06

Terno - 3 números acertados - 30986 apostas ganhadoras R$ 1,68

FEDERAL

A Caixa também divulgou neste sábado (22) os números do sorteio 5321 da Loteria Federal, realizado em Oliveira (MG). Confira:

1º bilhete - 50412 - 700.000,00

2º bilhete - 45885 - 28.000,00

3º bilhete - 71047 - 26.000,00

4º bilhete - 58394 - 22.000,00

5º bilhete - 56589 - 20.040,00