Redação Bem Parana com Ecovia e PRF-PR

Uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas em um acidente ocorrido nesta manhã de sexta-feira, 25, em uma colisão traseira, na Serra do Mar, na BR-277, já no município de Morretes, no Litoral do Paraná.



Segundo as informações da Ecovia, empresa que administra o trecho de rodovias entre Curitiba e o Litoral, o acidente foi na altura do km 42, próximo ao Viaduto dos Padres.

O acidente foi por volta das 6 horas da manhã e houve retenção de carros na BR-277 sentido Litoral: entre os km 42 e 45 (Serra do Mar) e entre os km 60 e 65, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.





A pista foi liberada por volta das 7h40