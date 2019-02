Unesp divulga primeira chamada de aprovados no vestibular 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp divulgou na manhã desta sexta-feira (1º) a lista de aprovados no vestibular 2019. Foram registrados 98.435 inscritos para uma oferta de 7.365 vagas, em 23 cidades paulistas.

Os candidatos convocados devem realizar a matrícula em duas etapas obrigatórias. A primeira, online, no site da Fundação Vunesp. A segunda, presencial, deve ser realizada diretamente na seção de graduação de cada unidade da Unesp.

As datas das matrículas presenciais serão informadas após a análise e a aprovação dos documentos. O candidato deverá acompanhar a sua situação no Sisgrad (Sistema de Graduação da Unesp).

O prazo de matrícula para os convocados em primeira chamada começa nesta sexta e vai até as 18h de segunda-feira (4).

A segunda chamada será divulgada a partir das 10h de quarta-feira (6). O prazo de matrícula vai até as 18h de quinta-feira (7).

Após a divulgação da terceira chamada, prevista para 11 de fevereiro, será aberto o prazo para confirmação de interesse por vaga, destinado aos classificados que não tiverem sido convocados até a terceira lista.

Esses candidatos deverão manifestar o interesse até o dia 14 de fevereiro, através do site da Vunesp, para que possam ser incluídos nas chamadas seguintes. O calendário completo prevê dez chamadas.

As convocações para matrícula após a terceira lista só incluirão nomes de candidatos que tenham confirmado no site interesse por uma vaga.

A Unesp destina 50% do total de vagas ao Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública. "É importante destacar essa característica do vestibular da Unesp. A destinação de metade das vagas para alunos da rede pública é um diferencial dessa universidade, que é muito bem espalhada pelo interior de São Paulo", afirma Viktor Lemos, coordenador do Curso Anglo Vestibulares.

As provas da Unesp foram aplicadas em duas fases, em 35 cidades. As cidades onde há oferta de vagas são Araçatuba (170), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.045), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (310), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (40), Rio Claro (490), Rosana (80), São João da Boa Vista (40), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80) e Tupã (120).

A Unesp tem 52.069 alunos matriculados, sendo 37.695 na graduação e 14.374 na pós-graduação (6.487 em mestrados acadêmicos, 1.262 em mestrados profissionais e 6.625 em doutorados).

CALENDÁRIO DE CONVOCAÇÃO E MATRÍCULA VIRTUAL

1ª chamada: 1 de fevereiro

Matrícula virtual: das 10h do dia 1 até as 18h de 4 de fevereiro

2ª chamada: 6 de fevereiro

Matrícula virtual: das 10h do dia 6 até as 18h de 7 de fevereiro

3ª chamada: 11 de fevereiro

Matrícula virtual: das 10h do dia 11 até as 18h de 12 de fevereiro

4ª chamada: 18 de fevereiro

Matrícula virtual: das 10h do dia 18 até as 18h de 19 de fevereiro

5ª chamada: 20 de fevereiro

Matrícula virtual: das 10h do dia 20 até as 18h de 21 de fevereiro

6ª chamada: 22 de fevereiro

Matrícula virtual: das 10h do dia 22 até as 18h de 25 de fevereiro

7ª chamada: 26 de fevereiro

Matrícula virtual: das 10h do dia 26 até as 18h de 27 de fevereiro

8ª chamada: 28 de fevereiro

Matrícula virtual: das 10h do dia 28 até as 18h de 1 de março

9ª chamada: 7 de março

Matrícula virtual: das 10h do dia 7 até as 18h de 8 de março

10ª chamada: 11 de março

Matrícula virtual: das 10h do dia 11 até as 18h de 12 de março

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A MATRÍCULA PRESENCIAL

Duas fotos 3x4, recentes

Duas cópias autenticadas em cartório ou duas cópias acompanhadas dos originais, de cada um dos seguintes documentos:

- Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;

- Histórico Escolar completo do curso de ensino médio ou equivalente, quando for o caso; - Certidão de nascimento ou casamento;

- Cédula de Identidade ou Registro Nacional de Estrangeiro - RNE (que comprove sua condição temporária ou permanente no país) ou protocolo atualizado do RNE;

- Título de Eleitor, para brasileiros maiores de 18 anos;

- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

- Declaração de etnia e de vínculo com comunidade indígena brasileira, assinada por 3 (três) lideranças da comunidade indígena e certificada pela unidade local ou regional da Funai, para os candidatos autodeclarados indígenas;

- Declaração, conforme modelo integrante do anexo IV da Resolução Unesp nº 41/2018, devidamente assinada, para os candidatos autodeclarados pretos ou pardos;

- Certificado que comprove estar em dia com o serviço militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino.

O candidato que tenha realizado estudos equivalentes ao ensino médio, no todo ou em parte, no exterior, deverá apresentar parecer de equivalência de estudos da Secretaria de Educação. Os documentos em língua estrangeira deverão estar visados pela autoridade consular brasileira no país de origem e acompanhados da respectiva tradução oficial, exceto para as línguas inglesa, francesa, espanhola e italiana.