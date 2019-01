Unidade de Saúde Tebas, em Pinhais, passa por reforma que vai durar 120 dias

Ao longo dos últimos anos, diversos equipamentos de saúde de Pinhais receberam investimentos. Além da construção de novas unidades, as já existentes passaram por reformas e ampliaram o atendimento. Desta vez, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com o Governo do Estado, fará a reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) Tebas.

A área construída de aproximadamente 320 m² passará pela intervenção, que inclui serviços de readequação de estrutura para atendimento de solicitação do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária, instalação de banheiro adaptado para PCD, serviços de impermeabilização contra infiltração e pintura de toda a Unidade de Saúde.

O custo da obra será de R$ 162.593,64 com duração prevista de 120 dias. Durante este período a Unidade não realizará atendimentos. A Semsa ressalta que a população atendida nesta unidade está sendo direcionada para as Unidades de Saúde mais próximas, USF Ana Nery e USF Perdizes, informação esta repassada aos munícipes por meio dos agentes comunitários.

Além da USF Tebas, outros equipamentos passarão por reformas com o objetivo de melhorar a estrutura de atendimento para os usuários bem como para os servidores. A USF Esplanada será a próxima a passar por reforma.