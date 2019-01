Universidade lança programa com mais de 3,5 mil bolsas de estudos EAD

Redação Bem Paraná

O Centro Universitário UniDomBosco está com inscrições abertas para o vestibular 2019. Neste ano, a principal novidade é o programa de bolsas de estudos na modalidade de ensino à distância. São mais de 3.400 vagas em todo o país. As inscrições vão até o dia 28 de janeiro e abrangem 14 cursos de graduação em áreas como administração, ciências contábeis, educação física, tecnologia da informação, inteligência artificial, entre outros.

A distribuição das bolsas é feita de acordo com a classificação no vestibular e variam de 70 a 100% de desconto na mensalidade. A aplicação das provas está prevista para os dias 26 de janeiro e 02 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas no link https://bit.ly/2RM1IrF.

Sobre o Centro Universitário UniDomBosco – SEB

Uma das instituições de ensino privada mais renomadas do país, a Dom Bosco foi fundada em 1962, com o objetivo de preparar os alunos para vestibulares nas áreas de engenharia, tecnologia e biológicas. Em 2000, foi credenciada como Instituição de Ensino Superior (IES) para ofertas de curso de graduação. Em 2008, a Faculdade Dom Bosco passou a integrar o Sistema Educacional Brasileiro, que pertence ao grupo SEB, ampliando a expertise na área educacional ao favorecer o encontro de instituições renomadas e com profundo conhecimento em educação. Este legado contribuiu para reforçar o ensino superior, promovendo a utilização de novas tecnologias e comunicação de ponta, expandindo sua atuação para as modalidades de Ensino à Distância (EAD).