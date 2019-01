Urbs e Setransp fazem ajustes para barrar fura-catracas em estações-tubos

SMCS

A Urbs e o Setransp - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e Metropolitano de Passageiros de Curitiba e Região Metropolitana - estão fazendo ajustes para aperfeiçoar o dispositivo criado para barrar os fura-catracas do transporte coletivo.

Foram instalados anteparos de borracha nas grades da estação-tubo Passeio Público para diminuir o espaço por onde ocorrem as invasões, que oneram o sistema de transporte coletivo. O projeto do anteparo é uma iniciativa do Setransp e aprovado pela Urbs. A experiência começou pela estação-tubo Passeio Público que é atualmente a campeã de invasões.

As grades contra os fura-catracas foram colocadas nesta semana nas plataformas 1 e 5, tanto no sentido Capão Raso como no sentido Santa Cândida. Mas no primeiro dia do teste foi demonstrado na prática que elas não foram suficientes para conter a ação dos fura-catracas.

Agora, com o reforço da borracha a Urbs e a Setransp vão avaliar a eficácia do sistema. Se o resultado for satisfatório, o dispositivo será instalado em todas as estações-tubo críticas em invasões.

Neste caso específico, o custo do projeto fica com a empresa Transporte Coletivo Glória, que administra as linhas que passam na região.