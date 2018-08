Usar o celular ligado na tomada é perigoso? Sim, responde especialista

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Muitas pessoas utilizam seus celulares enquanto carregam a bateria. Mas mexer em aparelhos eletrônicos enquanto estão sendo carregados pode trazer uma série de riscos. Quando um aparelho celular está ligado na tomada, a bateria eleva a temperatura automaticamente, o que pode levar a um superaquecimento e em casos extremos a uma explosão.

‘Quando o celular está carregando ele já esquenta. Aí você mexe com ele, o que irá esquentá-lo ainda mais, podendo causar uma explosão. Sem falar que este procedimento propicia os choques por descargas elétricas. O ideal, quando está carregando o celular, é não mexer nele’, afirma o Engenheiro Eletricista e diretor da Engerey Painéis Elétricos Fábio Amaral.

O especialista da Engerey dá dicas simples que garantem a segurança ao carregar os celulares e evitam possíveis acidentes:

1. Não use o celular ou atenda ligações se o aparelho estiver sob condições de calor extremo;

2. Caso seja necessário o uso do equipamento, deve-se desconectar o carregador do celular e retomar a carga da bateria apenas após o fim da utilização;

3. Retire as capinhas dos aparelhos para realizar o carregamento, pois elas contribuem para que haja o superaquecimento destes;

4. Não manuseie em hipótese alguma celulares com as opções de carga "rápida" ou "turbo", devido à grande quantidade de energia utilizada no carregamento;

5. Evite utilizar carregadores que não forem destinados ao seu aparelho. Há diferentes configurações de voltagem e amperagem entre os modelos e isso pode levar a um superaquecimento;

6. Não utilize carregadores piratas ou que não são homologados pela Anatel. A vistoria feita pelo órgão serve para manter a qualidade dos produtos e o bem-estar do usuário final;

7. Se estiver sem o seu carregador, é melhor carregar na USB do computador. Demorar mais, porém é mais seguro;

8. Fatores como furos, partes amassadas ou qualquer outro dano sofrido pelo aparelho e pela bateria também favorecem o ambiente para a explosão;

9. Realize o descarte de baterias inchadas, com formato diferente do original, visto que elas carregam muitos componentes químicos que podem vazar e causar danos às pessoas;

10. Evite deixar os celulares dentro de carros fechados em dia de sol ou no painel, para não aumentar os riscos de acidentes acontecerem.