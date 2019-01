Usinas hidrelétricas do São Francisco podem ser afetadas por rejeitos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As usinas hidrelétricas de Retiro Baixo e Três Marias poderão ser afetadas pelo rompimento das barragens da mineradora Vale, nesta sexta-feira (25).

A ANA (Agência Nacional de Águas) informou que a Usina Hidrelétrica Retiro Baixo, que está a 220 km do local do rompimento, deverá ser impactada pelos rejeitos dentro de dois dias e que "possibilitará amortecimento da onda de rejeito".

A usina fica no rio Paraopeba, na bacia do rio São Francisco. Furnas, subsidiária da Eletrobras que tem 49% do empreendimento, está monitorando a situação.

Outra hidrelétrica que poderá ser afetada é a usina de Três Marias, também na bacia do São Francisco.

A Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais), que opera a usina, diz estar acompanhando a situação, mas que espera que o impacto do acidente em seu reservatório seja mínimo, porque boa parte dos rejeitos deverá ser retida pelo reservatório da usina de Retiro Baixo.

A reportagem entrou em contato com a ONS (Operadora Nacional do Sistema) para saber se há risco de impacto no abastecimento de energia elétrica, mas ainda não teve retorno. Mesmo que as hidrelétricas sejam afetadas, o órgão poderia acionar outras usinas para garantir o fornecimento.