Uso do VAR é o marco de uma nova era no futebol, diz Fifa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em comunicado divulgado nesta quarta (18), a Fifa diz estar satisfeita com os resultados da Copa do Mundo da Rússia e que a implementação do árbitro de vídeo (VAR) contribuiu para o sucesso da arbitragem no torneio.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, afirmou que a atuação dos árbitros associada ao uso do VAR foi fundamental para que esta fosse a melhor Copa feita até o momento.

Segundo o secretário-adjunto geral da Fifa, Zvonimir Boban, que foi responsável pela implantação do VAR, o uso da tecnologia de vídeo é algo revolucionário para o futebol.

"Assim como disse o presidente da Fifa, o VAR não vai mudar o futebol, apenas vai 'limpá-lo', e esse foi nosso principal objetivo quando começamos o projeto", disse.

Para organização, o uso do VAR representa um ponto decisivo para a Copa do Mundo e gera grandes debates sobre o futebol e suas regras. "É ótimo ver que isso disseminou uma discussão sobre o assunto, mas somente entender as regras do jogo e os procedimentos do VAR não confere credibilidade a essas discussões", disse Boban.

A Fifa afirmou ainda que, com base no sucesso da arbitragem e do VAR na Copa do Mundo, irá continuar seus esforços para melhorar os padrões gerais de arbitragem e auxiliar associações e ligas que quiserem implementar o VAR em suas competições.

Em julho deste ano, a Conmebol confirmou que Libertadores e Copa Sul-americana irão contar com o árbitro de vídeo a partir das quartas de final. A Copa do Brasil também adotará a tecnologia a partida da próxima fase.