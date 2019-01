UTFPR e UFPR ofertam quase seis mil vagas pelo Sisu

Da Redação

Com a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018, na última sexta-feira, começa a expectativa para as inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2019, com período marcado para 22 a 25 de janeiro, de amanhã até a sexta-feira. No Paraná, a duas isntituições federais de ensino superior, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR), ofertam juntas 5.987 vagas.

Na UTFPR, as notas do Exame são utilizadas como critério de seleção para os cursos. Com o Enem, os estudantes podem concorrer às vagas oferecidas pela UTFPR em seus 13 câmpus. Ao todo, são 4.525 vagas em 111 cursos de graduação cadastradas no Sisu.

O período de inscrições vai de 22 a 25 de janeiro, exclusivamente no site do Sisu – sisu.mec.gov.br. O resultado será divulgado no dia 28 de janeiro e os classificados devem efetuar a matrícula entre os dias 30 de janeiro a 4 de fevereiro, diretamente no câmpus para o qual foi aprovado.

Na UFPR, 5.264 calouros foram aprovados por meio do vestibular e, outras 1.462 vagas são abertas pelo Sisu em 108 cursos de graduação.

Nacional

Pelo Sisu, os estudantes usam a nota do Enem para ingressar em instituições públicas. Nesta edição, são mais de 235,4 mil vagas distribuídas em 129 universidades públicas de todo o país. A lista das vagas pode ser consultada no site do programa.