Vacinação contra a polio e o sarampo tem meta de vacinar 581 mil no PR 

Antonio Trajano

A nova Campanha Nacional de Vacinação Contra a poliomielite e sarampo começa na próxima segunda-feira, e vai até o dia 31 de agosto. No Paraná, o público-alvo da campanha é de aproximadamente 581,3 mil pessoas. Em todo o país, 11,2 milhões de crianças devem ser vacinadas. Todas as crianças de um ano a menores de cinco do país devem se vacinar contra a pólio e sarampo, independente da situação vacinal. O dia D de mobilização nacional será sábado, 18 de agosto, quando os mais de 36 mil postos de vacinação no país estarão abertos ofertando as vacinas. A meta é vacinar, pelo menos, 95% das crianças, e reduzir o risco de reintrodução das doenças.