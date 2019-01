Vacinação contra febre amarela em Paranaguá será feita durante visita a navio da Marinha

Ascom/PMP

Atendendo ao pedido do Capitão dos Portos do Paraná, Rogério Antunes Machado, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar vacinação contra a febre amarela durante a visitação aberta ao público do navio-escola Fragata Independência, da Marinha do Brasil. A embarcação está acostada no Porto de Paranaguá neste final de semana, mas as doses serão oferecidas no sábado e no domingo das 13h30 às 17h.

“O Capitão dos Portos sugeriu que seja feita a vacinação durante a visitação a este navio. O prefeito Marcelo Roque de imediato também concordou com a iniciativa e por isso decidimos viabilizar. Será um outro momento importante de levar essas doses para nossa população. Agradecemos esse espaço que foi aberto pela Capitania dos Portos do Paraná para conseguirmos vacinar ainda mais nossa população”, declarou a secretária municipal de Saúde, Lígia Regina de Campos Cordeiro.

A Secretaria Municipal de Saúde também estará com equipes para vacinar a população da Ilha do Mel neste final de semana. As doses serão oferecidas na unidade básica de Nova Brasília e na Associação de Moradores de Encantadas, das 9h às 13h deste sábado e domingo.

A medida de intensificar a vacinação contra a febre amarela ocorre porque nesta semana foram encontrados três macacos mortos em Antonina sob suspeita de febre amarela. Em municípios que fazem divisa com o estado de São Paulo recentemente foram registradas mortes de humanos e primatas em decorrência e por isso o Governo do Estado declarou que a situação é de alerta.