Vagner Love aparece no BID e tem chance de reforçar Corinthians em clássico

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vagner Love apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quinta-feira (31) e desta forma passou a estar apto a ser inscrito no Campeonato Paulista pelo Corinthians. Há a possibilidade de o atacante ser relacionado já para o clássico contra o Palmeiras, neste sábado (2).

Love treina no CT Joaquim Grava desde a última terça e mostra bom condicionamento físico. Bastava o Corinthians avançar na burocracia para deixar a decisão de utilizá-lo nas mãos do técnico Fábio Carille. Regularizado, o atacante passa a ter chances reais de ser relacionado para o dérbi, visto que a inscrição no Estadual é um procedimento simples.

A decisão de incluir ou não Vagner Love no clássico deve se dar após os treinamentos desta quinta e desta sexta-feira, nos quais Carille mantém um olho nas condições físicas e técnicas no atacante. Ainda que não fosse utilizado contra o Palmeiras, o jogador teria plenas condições de fazer sua reestreia no próximo dia 7, contra o Ferroviário-CE, pela Copa do Brasil.

O Corinthians ainda tem quatro vagas abertas na lista principal do Paulistão. Do atual elenco, Clayson tem vaga praticamente garantida e só não foi inscrito ainda porque está se recuperando de dores no joelho. Restam o goleiro Caique, que deve ficar de fora; o volante Renê Jr., que está lesionado; o meia Marquinhos; e os atacantes Sergio Díaz, lesionado, e Romero, que vive imbróglio contratual. Três destes atletas vão ficar de fora; ou mais, se chegarem mais reforços.