Vagner Love rescinde com Besiktas e abre caminho para voltar ao Corinthians

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Vagner Love, enfim, deixou o Besiktas. Nesta sexta-feira (25), o jogador entrou em acordo para acertar os salários atrasados, rescindiu o contrato com o clube turco e conseguiu a liberação para procurar um novo destino.

O jogador tem conversas adiantadas com o Corinthians, que procura mais um atacante para reforçar o elenco comandado por Fábio Carille.

A liberação do compromisso com o Besiktas permite a Love avançar na conversa com o clube de Parque São Jorge, que aguardava o fim da "novela" com os turcos para acelerar o diálogo com o estafe do atleta.

Embora revelado pelo Palmeiras, o atleta de 34 anos tem um passado recente de boas lembranças com a camisa alvinegra ao ser campeão brasileiro de 2015 e goleador do time na ocasião.