Vale afirma que pagará indenizações extrajudiciais a vítimas de barragem

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Vale, Fabio Schvartsman, disse nesta quinta (31) que a empresa busca fechar um acordo com as autoridades de Minas Gerais para indenizar o mais rápido possível as famílias atingidas pelo rompimento de uma de suas barragens em Brumadinho, na última sexta (25).

Schvartsman se reuniu nesta tarde com a procuradora-geral, Raquel Dodge, em Brasília. "A intenção foi revelar a ela nossa intenção de acelerar ao máximo o processo de indenização e atendimento às consequências do desastre", disse.

"Para tanto, nós estamos preparados para abdicar de ações judiciais, fazer acordos extrajudiciais, e buscando assinar com a maior celeridade possível um acordo com as autoridades de Minas Gerais que permita que a Vale comece imediatamente a fazer frente a esse processo indenizatório", afirmou.

O presidente da Vale não mencionou valores para os acordos. Disse que, antes, é preciso saber o número de vítimas.

Mais cedo, Dodge havia se encontrado com representantes das vítimas de Brumadinho e Mariana (MG) e dito que o Ministério Público deverá priorizar soluções extrajudiciais, que são mais rápidas, para solucionar problemas emergenciais, como falta de emprego, de casa e comida na região afetada.