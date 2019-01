Vale diz que pediu a todos os empregados que preservem emails e documentos

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após a prisão de três funcionários da Vale responsáveis pela Mina do Córrego do Feijão, a mineradora divulgou um vídeo dizendo que já compartilhou com as autoridades os resultados preliminares de uma sindicância interna aberta nesta segunda-feira (28) para apurar as causas do rompimento da barragem em Brumadinho (MG).

Segundo Alexandre D'Ambrosio, diretor jurídico e consultor geral da empresa, foi solicitado a todos os empregados do Brasil que preservem emails, documentos e arquivos "de qualquer espécie". "A Vale é a maior interessada no esclarecimento das causas do rompimento da barragem", diz ele na gravação.

Foram cumpridos mandados de prisão temporária contra o geólogo Cesar Grandchanp, o gerente de meio ambiente, saúde e segurança no trabalho Ricardo de Oliveira e o gerente executivo operacional Rodrigo Gomes, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Além deles, foram presos em São Paulo dois engenheiros da Tüv Süd Brasil, terceirizada que fez avaliações de risco da barragem 1 em Brumadinho: André Yum Yassuda e Makoto Namba.

"Antes mesmo da expedição de mandados judiciais, estive pessoalmente em reunião com os Ministérios Públicos Federal e Estadual em Minas Gerais para reafirmar o compromisso da Vale com a apuração dos fatos. Além disso, nos colocamos à disposição das autoridades para prestarmos qualquer informação", afirma D'Ambrosio.

O diretor jurídico da mineradora afirma que, durante a busca e apreensão de documentos na mina de Águas Claras, por exemplo, a autoridade policial solicitou que a empresa permitisse a extensão da diligência à mina de Mutucua e, mesmo sem ordem judicial, isso foi prontamente providenciado.

"Reitero que nossa orientação sempre foi de colaboração total e irrestrita de todos os empregados da Vale com as autoridades. Minha prioridade pessoal e a dos demais integrantes da diretoria da Vale é de fazer tudo o que for possível para atenuar o sofrimento das vítimas e de seus familiares."