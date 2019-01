Vale inicia registro para doação de R$ 100 mil por fatalidades e desaparecimentos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Vale inicia na quinta-feira (31), às 14h, o registro das pessoas responsáveis por receber a doação de R$ 100 mil destinada às famílias que tiveram entes falecidos ou desaparecidos em função do rompimento da Barragem I da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG).

O atendimento será feito das 14h às 18h na quinta-feira e das 8h às 18h nos demais dias, prioritariamente na Estação Conhecimento de Brumadinho. Haverá também um segundo ponto, no Centro Comunitário Feijão.

Estão aptos a receber a doação representantes de empregados da Vale, de trabalhadores terceirizados e de pessoas da comunidade falecidos ou desaparecidos, conforme lista oficial validada pela Defesa Civil e disponibilizada no site www.vale.com.

Apenas um representante poderá se registrar para receber a doação, conforme a seguinte ordem de preferência: 1 - responsável legal por filhos menores; 2 - cônjuge ou companheiro em regime de união estável; 3 - descendentes; e 4 - ascendentes (confira detalhamento abaixo).

Para agilizar o atendimento e evitar filas, o representante deverá comparecer ao local no dia determinado segundo a ordem alfabética do primeiro nome do ente falecido ou desaparecido. Quem não puder comparecer no dia estipulado deve dirigir-se a um dos locais indicados a partir do dia 6 de fevereiro, quarta-feira.

No momento do registro, será necessário apresentar a documentação comprobatória de vínculo familiar e dados pessoais originais e atualizados (nome completo, RG, CPF, data de nascimento, endereço completo, e-mail, telefone e dados bancários).

A empresa disponibiliza também canais telefônicos para tirar dúvidas quanto ao processo de registro. Os números para esclarecimentos são: 0800-285-7000 (Alô Ferrovias - prioritário) e 0800-821-5000 (Ouvidoria da Vale).

Casos excepcionais serão avaliados pela Vale.