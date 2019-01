Valesca lança versão 'light' de proibidão e prepara EP para Carnaval

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De volta ao proibidão, Valesca Popozuda se surpreendeu com a resposta da música "Meu Ex" e decidiu lançar uma versão light da faixa ao substituir os versos "sentei na pica do meu ex" por "beijei meu ex". Mas os fãs que gostam das letras mais picantes terão ainda outra surpresa.

A musa da Salgueiro não vai passar o Carnaval em branco, e já gravou um EP que deve ser lançado no início de fevereiro: "De Volta pra Gaiola", hashtag que ela vem usando nas redes sociais. Antes de sua carreira solo, lançada em 2013, ela foi integrante do grupo Gaiola das Popozudas.

"Serão músicas semelhantes ao que eu cantava na gaiola, bem picantes e divertidas."

A música "Meu Ex" é composição da cantora Ludmilla, amiga de Valesca. "Falei que eu sabia que ela estava canetando muita coisa e que era para lembrar a amiga aqui", brinca a cantora. Ludmilla, então, perguntou se ela topava cantar palavrão. "Claro, eu canto de tudo!", respondeu.

Com 17 anos de carreira, Valesca afirma que não considera que voltou ao proibidão. "Com essa música, muitos falaram que Valesca voltou ao proibidão, mas nunca saí dele. Só estava dançando conforme a música. O funk estava nesse ritmo mais tranquilo nos últimos tempos", conta Popozuda.

Para a cantora, os bailes de funk do Rio de Janeiro ficaram um tempo parados, e só há um ano é que foram retomadas as principais festas, como a da Gaiola. "Nesse tempo ainda, ganhei fãs com 'Beijinho no Ombro' que não conheciam esse meu outro lado, do tempo da Gaiola", lembra Valesca.

Só de soltar o áudio de "Meu Ex" na internet, Valesca sentiu que poderia investir na música. "Caraca, a galera veio abaixo. Gravamos um vídeo de dança no Vidigal. Com a repercussão, achei que era legal fazer uma versão light, porque a família gosta de ouvir funk, mas nem sempre curte um proibidão e eu quero alcançar todos os públicos."

A versão light tem videoclipe mais elaborado no qual mostra a chegada de ex, de surpresa, enquanto ela está com outro em sua casa. "O clipe é bem alegre, divertido. Ao mesmo tempo, quero passar a mensagem de que eu não beijei a boca de nenhum, porque eu só beijo quando eu quero. Não tem nada disso do homem estalar o dedinho, e a mulher beijar", afirma a cantora. "Hoje é mole mulher cantar com palavrão e não ser apedrejada. Antes, era um absurdo", completa.

CARNAVAL

Como de costume, Valesca vai continuar com o seu bloco Carnavalesca e terá músicas novas que já estarão na boca dos fãs até a data, com o EP "De Volta pra Gaiola". "As letras terão temas diferentes sobre o que muita gente fala por aí, mas ninguém ainda está cantando. Estou apostando tudo nesse EP."

Musa da Salgueiro, Valesca não sabe se conseguirá passar pela Marquês de Sapucaí. "Trabalho tanto no Carnaval e não quero só chegar lá e desfilar. Gosto de participar de tudo e, no meu último Carnaval, acabei experimentando a fantasia no dia, faltei em show. Não dá para ficar mal com o pessoal da Salgueiro e com a comunidade e fãs."