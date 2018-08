Valor da passagem paga às empresas sobe 11%; tarifa técnica passa de R$ 4,24 para R$ 4,71

Redação Bem Parana

A prefeitura de Curitiba subiu o valor da tarifa técnica do tranporte coletivo de R$ 4,24 para R$ 4,71. O reajusta está na resolução publicada nesta quarta-feira, 31, no Diário Oficial do Município. O aumento representa11% e significa que a passagem paga pela Urbs às empresas de ônibus será R$ 0,46 mais cara do que a recebida, já que o valor pago na catraca pelos passageiros, de R$ 4,25, permanecerá o mesmo, de acordo com as informações da Prefeitura.

O novo valor é retroativo a 26 de fevereiro, data contratual de reajuste da tarifa técnica. O déficit das passagens será subsidiado pela prefeitura com parte do dinheiro do convênio de R$ 71 milhões assinado com o governo do Paraná em 5 de junho para ampliar as integrações na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).