Vanderlei é elogiado por Sampaoli, mas se irrita com busca por goleiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jorge Sampaoli chegou ao Santos disposto a implementar um estilo de jogo em que tenha a participação do goleiro com os pés. Por isso, pediu à diretoria a contratação de um atleta para a posição, o que não agradou a Vanderlei.

Neste domingo (13), após o amistoso contra o Corinthians, o titular absoluto no Santos demonstrou insatisfação com a conduta como se deu a busca por um reforço.

"(A busca por outro goleiro) Não foi conduzida de maneira correta. Mas, independentemente de trazerem outro goleiro ou não, eu tenho que mostrar meu futebol, jogar o meu melhor e conquistar meu espaço dentro de campo", disse.

Jorge Sampaoli, por sua vez, elogiou Vanderlei na coletiva após o amistoso. Apesar de confirmar que busca uma alternativa na posição, o treinador argentino ressaltou a atuação do destaque do Santos no empate por 1 a 1 na Arena Corinthians —ainda no primeiro tempo, o arqueiro evitou que o Corinthians chegasse ao segundo gol.

"Precisamos de um goleiro que jogue muito bem com os pés. Vanderlei não podemos analisar jogando com os pés porque não o fez nos últimos anos. Se não fosse por ele hoje, teríamos perdido por 2 a 0 já no começo. Vamos começar um trabalho para que jogue com os pés. Temos que ter uma alternativa com alguém que possa chegar ou com Vladimir. Não há muito tempo de trabalho pela quantidade de jogos. Hoje vimos um Vanderlei que fez muitos passes com os pés", afirmou o comandante.

A diretoria do Santos sondou dois atletas para a posição até o momento: o uruguaio Martin Campaña, do Independiente, da Argentina, e Everson, do Ceará.