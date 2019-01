Vanderson treina arte marcial, tem preguiça de gente sonsa, mas não quer briga

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Natural de Rio Branco, no Acre, Vanderson, 35, é biólogo e coordenador educacional indígena. Há 16 anos ele treina Aikidô, dá aulas e diz que é o único Sensei da arte marcial do seu estado. Porém, ele conta que não é de briga. "Se não conseguir convencer a pessoa, pelo menos consigo fazer com que ela se cale. Tenho preguiça de gente sonsa, mas não sou treteiro. Não sou agressivo, sou fofinho."

Criado apenas por mulheres, Vanderson é muito sossegado. "Acredito que, por ter sido criado só por mulheres, eu tenha uma visão mais aberta sobre muitos assuntos", revela. O pai dele não foi presente durante a sua vida.

O biólogo também tem outras peculiaridades. Além de tocar o instrumento ukulelê, gosta de fazer crochê ouvindo de Chico Buarque a Motorhead. Faz também doutorado na Universidade Nacional de Rosário, em Buenos Aires.

Só há uma coisa que o tira do eixo: picuinha. "Não gosto de conversa mole, gente que vende uma história que não é. Olha, de verdade, eu não sou muito de ficar quietinho, não", conclui.

BBB 19

Globo começou a divulgar nesta quarta a lista de participantes da 19ª edição do reality show, depois de muito mistério e pistas verdadeiras ou não dadas por Boninho, diretor do programa, pelas redes sociais.

O programa estreia dia 15 de janeiro e vai ao ar de segunda a sábado, após "O Sétimo Guardião" e aos domingos, após o Fantástico.

O número de participantes ainda não foi revelado, mas o comando do programa continua com Tiago Leifert, pelo terceiro ano consecutivo. Ele substituiu Pedro Bial, que assumiu o programa de entrevistas Conversa com Bial.

Três "ex-sisters" vão atuar como repórteres do programa: Ana Clara (BBB 18), Vivian Amorim (BBB 17) e Fernanda Keulla (BBB 13). A Globo fará ainda edições especiais nas redes sociais para a cobertura do programa. O Boletim BBB será de segunda, quarta e sexta, às 13h nas redes sociais do programa, com spoilers e conversa com os eliminados. O Bate-Papo BBB acontece às terças e trará o participante eliminado com suas primeiras impressões depois de sair da casa.

O reality promete ter "brothers" de diversas regiões brasileiras em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão. Para esta edição, as seletivas foram realizadas em 12 cidades e passaram, pela primeira vez, nas capitais Rio Branco (AC) e São Luís (MA).

A última edição, no ano passado, teve como vencedora a acriana Gleici, a primeira representante do estado entre os vencedores. Desde Kléber de Paula, conhecido como Bam Bam, o programa premiou seis participantes naturais do estado de São Paulo, dois do estado de Goiás, dois do estado do Rio Grande do Sul, dois do Rio de Janeiro, dois da Bahia, um do Mato Grosso do Sul, um de Minas Gerais, um do Paraná e um do Acre --Gleici, do BBB 18, foi a primeira participante de um estado no norte do norte do Brasil a vencer o reality.

Dentre os 271 participantes ao longo das 18 edições passadas, o BBB reuniu pessoas de 23 estados brasileiros -os estados do Amapá, Maranhão, Sergipe e Tocantins nunca foram representados por um participante. Entre eles, alguns saíram como mocinhos e outros, como vilões.