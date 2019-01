Vanguarda no RH e as tecnologias online

Hamilton Fonseca, headhunter, fusões & aquisições | hamilton@hamiltonfonseca.com.br

O novo papel do profissional da área de capital humano, nova denominação de recursos humanos, tem sido motivo de grandes palestras e debates. Fato é que com a chegada da tecnologia nessa área, as rotinas passaram por grandes mudanças. Milton Beck,Diretor Sênior para a América Latina do Linkedin, falou da importância de investir em uma marca empregadora para a atração de novos talentos. O executivo explicou que as ferramentas online, como o próprio LinkedIn, mudaram a maneira de selecionar já que os profissionais passivos, que antes não eram vistos pelos recrutadores, hoje podem ser atraídos pelas vagas existentes em uma empresa, caso esta saiba se mostrar de forma a fazer com que o profissional se interesse em trabalhar nela.

RH proativo e estratégico

Além disso, o especialista afirmou que as análises e cruzamentos de dados que se pode fazer ajuda que o RH tome a frente das decisões e discussões na empresa e passe a se basear em dados ao tratar assuntos relevantes para a organização, como a abertura de uma nova filial, por exemplo. “O RH pode ser proativo e estratégico na atração de talentos e desenvolver uma marca influente, impactando funcionários e candidatos”, diz Beck.

Senso de empreendedorismo

Essa mudança que acontece no recrutamento e seleção também ocorre em outros segmentos como o da remuneração. Segundo Guilherme Cavalieri, diretor de RH da Serasa Experian, que falou sobre Tendência em Remuneração no Conarh, a forma de remunerar pessoas mudou. O RH deve pensar em longo prazo, e as iniciativas nesse campo devem mudar. Ele vê como mudança, o senso de pertencimento dos profissionais, que precisam sentir que pertencem a empresa e serem recompensadas por isso. “O conceito de empreendedorismo traz isso, que é quase que transformar o funcionário em sócio da empresa. Isso é possível através de um plano de remuneração de longo prazo, concessão de ações etc.”, diz ele.

De RH para Capital Humano

A própria atividade de gestão de pessoas reconhece a amplitude e a importância estratégica da sua ação com as demais áreas da empresa. Vem se utilizando o termo capital humano como um conjunto de capacidades, conhecimentos, competências e atributos de personalidade que favorecem a realização de trabalho de modo a produzir valor econômico. Com a equipe da redação do SalarioBr.

Curtas:

UniOpet lança especialização inédita em Gestão e Transformação Social. Dedicado a profissionais que atuam em áreas administrativas do Terceiro Setor, MBA oferece formação técnica e estratégica. Profissionais e empresas que atuam no Terceiro Setor, com ações diretas ou indiretas de responsabilidade social, deixaram de ser exceção no mercado. Mas mesmo com a relevância atingida pelo trabalho de ongs e entidades, são poucas as pessoas com formação e capacitação para atuar na gestão do setor. Informações, acesse o site:www.opet.com.br/opetxp/ cursos/especializacao-em-gestao-e-transformacao-social/

Rafael Lamastra Jr. assume a presidência da Compagas. Com planos de ampliar a presença do gás natural no Paraná e sua participação na matriz energética do Estado, o executivo Rafael Lamastra Jr. assumiu nesta quarta-feira, dia 23 de janeiro, a presidência da Companhia Paranaense de Gás (Compagas). Ele foi empossado em uma solenidade realizada na sede da Compagas, em Curitiba, que contou com a presença de Daniel Pimentel Slaviero, presidente da Copel; Fernando Xavier Ferreira, presidente do Conselho de Administração da Compagas; Eduardo Buschle, diretor de administração e finanças da Companhia; e seu antecessor, Luiz Malucelli Neto.

Liberte-se desse calor! Em 2018 muita gente aprendeu algo novo: vinho não é só para frio do inverno. Vinhos brancos e rosé combinam muito bem com o calorzão do verão, dando uma bela esfriada na cabeça. E para te ajudar a entender o que são esses vinhos que o Empório Liberdade realizará uma degustação sob a orientação da sommelier e empreendedora Nhacarly Martins, junto com os sócios Ayala Martins e Raphael Lima, neste sábado dia 02 às 15:h e 17h.Ingressos limitados. Consultas 98508-9066

Frase:

“O otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso”.



(Ariano Suassuna)

​