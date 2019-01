Vasco amplia multa de artilheiro do time na Copa SP para cerca de R$ 127 mi

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ciente da valorização dos meninos do sub-20 após a campanha que culminou no vice-campeonato da Copa São Paulo de futebol júnior, o Vasco já age para se precaver com seus principais destaques. O artilheiro da equipe na competição, Tiago Reis, por exemplo, renovou seu contrato por mais quatro anos, e o clube estipulou a multa rescisória em quase 30 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões na cotação atual).

O jovem de 19 anos fez 9 gols na Copinha e ficou a apenas um do artilheiro geral Gabriel Novaes, do campeão São Paulo. No total pelo Vasco, Tiago Reis tem uma surpreendente média de 0,80 gols por jogo (foram 21 gols em 26 partidas).

O atacante foi contratado em agosto do ano passado vindo do Cruzeiro e tinha assinado um contrato de somente um ano com o Cruzmaltino.

Pelo Vasco ele já foi artilheiro do Torneio OPG - onde chegou a fazer quatro gols numa só partida - e também teve um "hat trick" (três gols numa mesma partida) contra o Juventude nas oitavas de final da Copinha.

Além de ter o vínculo renovado por quatro anos, Tiago Reis foi promovido ao elenco profissional pelo técnico Alberto Valentim juntamente com o meia Lucas Santos, o zagueiro Miranda e o goleiro Alexsander. O quarteto já treina com o time principal desde o início da semana e poderá ser relacionado para a partida desta quarta-feira, contra a Portuguesa, em Moça Bonita (RJ), pelo Grupo B da Taça Guanabara, onde o Cruzmaltino é líder isolado.

IGUAL A PAULINHO

O valor da nova multa rescisória de Tiago Reis impressiona por ser praticamente igual a de Paulinho, vendido ao Bayer Leverkusen (ALE) ano passado. O jovem, então com 17 anos, também tinha a quantia de mercado estipulada na casa dos 30 milhões de euros, mas acabou sendo negociado por 18,5 milhões de euros (cerca de R$ 76 milhões na transação da época), mantendo ainda 10% de seus direitos econômicos em caso de uma futura transferência pelo clube alemão.