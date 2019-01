Vasco, Atlético-MG e Grêmio avançam na Copa SP; Fluminense é eliminado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Tiago Reis voltou a brilhar e levou o Vasco às oitavas de final da Copa SP de futebol júnior. Ele marcou duas vezes na goleada por 5 a 1, nesta segunda-feira (14), sobre o Manthiqueira (SP), pela terceira fase.

Tiago Reis já havia mostrado seu potencial na fase anterior ao fazer três gols na goleada do Vasco por 4 a 0 sobre o Juventude.

Os outros gols vascaínos diante do Manthiqueira foram marcados por Lucas Santos, João Pedro e Talles Magno. Igor fez o de honra para o time da casa.

Uma forte chuva de granizo momentos antes de o jogo começar fez com que as equipes voltassem para os vestiários até que ela cessasse. Com a bola rolando, o campo estava muito alagado, o que prejudicou o duelo, mas o Vasco tratou de abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, algo que deu tranquilidade aos cariocas.

Na etapa final, com o gramado já mais seco, o Manthiqueira diminuiu o placar aos 9 minutos e animou os torcedores presentes, mas a empolgação durou apenas quatro minutos, já que aos 13 Tiago Reis fez seu segundo e manteve a segurança dos vascaínos.

O atacante, aliás, chegou ao seu sexto na Copinha e é o artilheiro da equipe na competição. Nas oitavas de final o Vasco irá enfrentar o Coritiba, que eliminou o São Caetano nos pênaltis também nesta segunda-feira após empate por 2 a 2 no tempo normal.

O Atlético-MG também avançou em uma partida prejudicada pelas condições meteorológicas. O duelo contra o Água Santa teve de ser interrompido nos acréscimos do segundo tempo por causa de uma tempestade. Um raio atingiu o estádio, provocando mal estar no zagueiro Henrique, do Água Santa.

Antes do temporal, o Atlético-MG garantiu a vitória por 1 a 0, com gol marcado por Vitor Mendes, no jogo disputado em Diadema.

Entre outros "grandes" do futebol brasileiro, o Grêmio avançou com um triunfo por 2 a 0 sobre o CSA. Mas o Fluminense não teve o mesmo sucesso e caiu diante do Audax por 1 a 0.

VEJA OUTROS RESULTADOS DO DIA:

Atlético-MG 1x0 Água Santa

Grêmio 2x0 CSA

Primavera 1x1 Visão Celeste (2x3 nos pênaltis)

São Caetano 2x2 Coritiba (5x6 nos pênaltis)

Vasco 5x1 Manthiqueira

Audax 1x0 Fluminense

CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL:

Rio Preto x Cruzeiro

Mirassol x São Paulo

Botafogo x Guarani

Palmeiras x Figueirense

Corinthians/Red Bull x Visão Celeste

Grêmio x Audax

Coritiba x Vasco

Atlético-MG x Volta Redonda/Portuguesa