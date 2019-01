Vasco defende aproveitamento de 100% contra o Americano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco enfrenta o Americano neste domingo, às 19h30, em São Januário, pela terceira rodada da Taça Guanabara. O time cruzmaltino ostenta a melhor campanha até o momento do primeiro turno do Campeonato Carioca e conta com aproveitamento de 100%.

Na estreia, o Vasco superou o forte calor em uma estreia sofrida contra o Madureira. Mas, na segunda rodada, sobrou na maior parte do tempo contra o Volta Redonda e terminou com uma goleada por 5 a 2 em São Januário.

Com isso, o time de Alberto Valentim chega à terceira rodada com seis pontos conquistados, o único entre os "grandes" com essa soma.

Para se manter em alta, o Vasco não deve sofrer grandes mudanças em sua escalação. As dúvidas estão na defesa, com Werley podendo ceder seu lugar a Luiz Gustavo, e no meio-campo, com Thiago Galhardo buscando um lugar entre os titulares no lugar de Dudu.

Do outro lado, o Americano começou bem com um triunfo sobre a Portuguesa-RJ fora de casa. Mas na segunda-rodada, o time de Campos não foi bem e levou 4 a 0 do Fluminense em Bacaxá. Com isso, caiu para a terceira colocação e está fora da zona de classificação para a semifinal.

O Vasco deve entrar em campo com a seguinte escalação: Fernando Miguel; Cáceres, Werley, Leandro Castán, Danilo Barcelos; Lucas Mineiro, Raul, Yan Sasse, Dudu (Thiago Galhardo), Marrony; Ribamar. T.: Alberto Valentim.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Horário: 19h30 deste domingo

Juiz: Rafael Martins de Sá