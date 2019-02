Vasco e Fluminense testam bom início no Carioca

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os dois melhores times do Campeonato Carioca se enfrentam neste sábado (2), a partir das 19h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Além de testar o bom momento de ambos, o duelo entre Vasco e Fluminense definirá a liderança do grupo B da Taça Guanabara.

Único com 100% de aproveitamento, o Vasco chega a última rodada garantido nas semifinais e no topo de sua chave, com 12 pontos. O clube tricolor soma 10 e só tem vaga encaminhada —é ameaçado pelo Volta Redonda, com três pontos a menos e atrás no saldo de gols (-1 contra 10 do Flu), primeiro critério de desempate.

Além das boas campanhas, os rivais têm em comum o cuidado com o condicionamento físico de seus atletas neste início de temporada. Por conta disso, os tricolores poderão estar desfalcados pelo artilheiro da competição, o atacante colombiano Yony Gonzalez, com quatro gols, que acusa desgaste muscular.

“Podem acontecer as duas coisas. Podemos repetir a escalação ou poupar jogadores. Vamos conversar internamente com todos os departamentos envolvidos e depois tomar a melhor decisão”, adiantou o técnico Fernando Diniz, que poderá preservar também o volante Airton.

Pelo lado cruzmaltino, Alberto Valentim também faz mistério. O treinador confirmou que irá relacionar o atacante Maxi López e o meia Bruno César, que tiveram pré-temporada prolongada para evitar problemas físicos ao longo do ano, mas não garantiu se irá usá-los durante a partida.

“Temos de ver o que o jogo pede. Se o Maxi não começar jogando, e não vou falar para vocês, ele só vai entrar se o jogo pedir. Eu queria colocar o Bruno César contra o Americano e acabou não dando. Depende do jogo”, avaliou Valentim.

Além do moral, o primeiro lugar na chave dará a vantagem do empate e o mando de campo na semi do torneio. O melhor classificado ainda enfrentará na etapa inicial do mata-mata um adversário, em tese, mais fraco —o segundo colocado do grupo C, que poderá ser Bangu, Boavista, Resende ou até o Flamengo.

VASCO

Fernando Miguel, Cáceres, Werley, Leandro Castan e Danilo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro e Dudu; Pikachu, Ribamar e Marrony. T.: Alberto Valentim

FLUMINENSE

Rodolfo; Ezequiel, Nathan Ribeiro, Matheus Ferraz, Mascarenhas; Caio Henrique, Bruno Silva, Daniel; Calazans, Luciano e Everaldo. T.: Fernando Diniz

Estádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Horário: 19h deste sábado

Juiz: Carlos Eduardo Nunes Braga