Vasco empata com Bragantino em primeiro jogo-treino da temporada

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em seu primeiro teste da pré-temporada em Atibaia (SP), o Vasco empatou em 1 a 1 com o Bragantino, equipe que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, na tarde desta quinta-feira (10). O gol cruzmaltino foi marcado pelo jovem meia Moresche num amistoso que foi disputado em três tempos de 35 minutos.

O objetivo do técnico Alberto Valentim foi dar minutagem a todos os jogadores do elenco, e acabou mesclando as três equipes com jovens e experientes, sem dar pinta do time que pensa como titular para o Campeonato Carioca.

O Bragantino saiu na frente com uma cabeçada do zagueiro Edimar no primeiro tempo. O empate do Vasco saiu somente no terceiro tempo após uma trama entre Marrony e Moresche.

Entre os reforços da temporada, atuaram os meias Bruno César e Yan Sasse, os laterais direitos Raúl Cáceres e Cláudio Winck, o lateral esquerdo Danilo Barcelos e o atacante Ribamar.

Na avaliação de Alberto Valentim, o teste foi positivo.

"O jogo-treino contra o Bragantino fez parte de mais uma etapa da nossa preparação. É lógico que possui uma cara mais de jogo, porém nossa ideia era complementar o dia de trabalho, já que treinamos na parte da manhã. Optamos por três tempos de 35 minutos para que todos os atletas tivessem uma minutagem boa de jogo. Procurei mesclar bem os jovens com os mais experientes, e gostei bastante do que vi. É lógico que estamos ainda no começo da temporada, mas procuramos repetir aquilo que trabalhamos, o que pensamos como ideia de jogo. Foi um teste legal", disse o treinador ao site oficial do Vasco.

Dos 36 atletas relacionados para a pré-temporada em Atibaia (SP), não participaram do jogo-treino somente João Pedro, Fellipe Bastos, Lucas Mineiro, Marcelo Mattos e Rildo por ainda não estarem em condições físicas ideais.

Veja a escalação do Vasco nos três tempos:

- Escalação do 1º tempo: Fernando Miguel, Raul Cáceres, Werley, Kainandro e Henrique; Rodrigo, Raul e Dudu; Marrony, Ribamar e Yan Sasse.

- Escalação do 2º tempo: Fernando Miguel (Jordi), Rafael França, Luiz Gustavo, Ricardo e Danilo Barcellos; Rodrigo (Bruno Ritter), Andrey e Bruno César; Yago Pikachu, Caio Monteiro e Maxi López.

- Escalação do 3º tempo: Jordi (Gabriel Félix), Cláudio Winck, Oswaldo Henríquez, Leandro Castan e Alan Cardoso; Bruno Ritter (Dudu), Willian Maranhão e Thiago Galhardo; Marrony, Hugo Borges e Moresche.