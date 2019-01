Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de quase cinco anos, o estádio Conselheiro Galvão, casa do Madureira, volta receber, neste sábado (19), uma partida contra um dos grandes do Rio pelo Campeonato Carioca. O time enfrenta o Vasco, a partir das 16h50, em partida que dá o pontapé inicial à Taça Guanabara.

Nesse jogo de estreia, o cruzmaltino não terá dois dos seus principais jogadores. O técnico Alberto Valentim confirmou nesta sexta que o meia Bruno César e o atacante argentino Maxi López não estarão a disposição.

Segundo o treinador, eles precisam de mais tempo para se prepararem melhor, fisicamente.

Rildo e Fellipe Bastos também desfalcarão o time. Eles se recuperam de lesões sofridas no ano passado.

Em Madureira, a expectativa pelo jogo é grande. Desde 2014 o clube não recebe um jogo contra um dos grandes em seu próprio estádio.

Para que isso voltasse a acontecer, o Conselheiro Galvão teve que passar por reformas. Entre outras coisas, as obras no estádio tiverem como objetivo promover ajustes que possibilitassem a realização de transmissões de TV.

Entre os reforços trazidos pelo tricolor suburbano estão os irmãos gêmeos Everton e Ueslei. Formados nas categorias de base do Palmeiras, os meio-campistas chegaram a atuar no Krymteplytsia, da Rússia, antes de voltarem para o Brasil e serem integrados ao elenco do Madureira.

MADUREIRA

Jonathan; Arlen, Thiago Medeiros, Pierre, Felipe Saturnino; Walney, Luciano Naninho, Carlinhos; Welber, Ygor Catatau, Derek. T.: Antônio Carlos Roy

VASCO

Fernando Miguel; Cáceres, Werley, Leandro Castan, Danilo Barcelos; Lucas Mineiro, Raul, Marrony, Dudu, Yan Sasse; Ribamar. T.: Alberto Valentim

Estádio: Conselheiro Galvão

Horário: 16h50

Juiz: Marcelo de Lima Henrique