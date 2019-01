Vasco faz 5 no Volta Redonda e é 100% no Estadual

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco levou um susto, mas venceu o Volta Redonda por 5 a 2 nesta quarta-feira, em São Januário, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Após abrir 2 a 0, os donos da casa viram os visitantes empatarem o jogo no início do segundo tempo. Marrony marcou duas vezes. Dudu, Danilo Barcelos e Lucas Mineiro definiram o triunfo -Luiz Paulo e João Carlos descontaram.

O bom desempenho dos jogadores oriundos da base ampliam o leque do técnico Alberto Valentim, que promove aos poucos alguns importantes jogadores do elenco. Além disso, mantém o bom momento das categorias inferiores -o Cruzmaltino está na final da Copa SP de futebol júnior contra o São Paulo.

O Vasco demorou a ir ao ataque, mas, quando chegou, abriu o placar. Ribamar brigou pela bola e ela sobrou limpa para Marrony. O atacante mostrou tranquilidade e categoria para fazer o primeiro da equipe aos 37min do primeiro tempo.

Após abrir o placar, o Vasco não demorou a ampliar. Formado nas categorias de base e fazendo primeiro jogo como titular, Dudu recebeu belo passe de Cáceres e finalizou com categoria no canto do goleiro. Na comemoração, o jovem não escondeu a emoção.

Os dois gols forma marcados com um intervalo de três minutos e deu a pinta de que o Vasco teria uma fácil vitória em São Januário. Mas não foi bem assim. Ainda no primeiro tempo, Luiz Paulo cobrou falta com categoria no ângulo esquerdo de Fernando Miguel. O goleiro se esticou todo, mas nada pôde fazer: 2 a 1.

Não teria pior cenário para o Vasco do que levar um gol logo nos primeiros minutos do segundo tempo. Mas foi justamente o que aconteceu. Douglas Lima fez linda jogada pela ponta, deu uma caneta em Danilo Barcelos e cruzou na medida para João Paulo escorar de cabeça e empatar o jogo: 2 a 2.

Pressionado, o Vasco precisava de um gol para retomar a tranquilidade no jogo. Situação parecia vivia Danilo Barcelos por conta do desempenho indivudal. Após falhar no segundo gol do Volta Redonda, o lateral mostrou muita qualidade para fazer um golaço de falta: 3 a 2, aos 23 min do segundo tempo.

Assim como ocorreu na etapa inicial, o Vasco fez dois gols em sequência. Dois minutos após Danilo Barcelos colocar o time na frente, Marrony aproveitou confusão na área para fazer seu segundo no jogo e dar mais tranquilidade à equipe na reta final do duelo.

Quando o jogo já se encaminhava para o fim, o Vasco transformou a vitória em goleada. Thiago Galhardo brigou por bola improvável e rolou para trás. Lucas Mineiro mostrou-se atento e chutou firme para fazer o quinto do time.

VASCO

Fernando Miguel; Raúl Cáceres, Werley, Leandro Castan, Danilo Barcelos; Lucas Mineiro, Raul, Marrony, Dudu (Thiago Galhardo), Yan Sasse (Yago Pikachu); Ribamar. T.: Alberto Valentim

VOLTA REDONDA

Douglas Borges; Rossales, Daniel Felipe, Heitor, Luiz Paulo; Bruno Barra, Bileu (Jorge Luiz), Marcelo, Douglas Lima (Fernandinho); João Carlos, Wandinho. T.: Toninho Andrade

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Juiz: Grazianni Maciel Rocha

Gols: Marrony, aos 37min, e Dudu, aos 40min do primeiro tempo, Danilo Barcelos, aos 23min, Marrony, aos 25min, e Lucas Mineiro, aos 43min do segundo tempo (Vasco); Luiz Paulo, aos 46min do primeiro tempo, e João Paulo, a 1min do segundo tempo (Volta Redonda)