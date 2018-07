Vasco recebe o Bahia em busca de reviravolta na Copa do Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco enfrenta o Bahia nesta segunda-feira, às 20h, em busca de uma reviravolta na Copa do Brasil. Jogando em São Januário, o time dirigido por Jorginho precisa vencer por quatro gols de diferença para avançar às quartas de final.

Na primeira partida das oitavas de final, no dia 9 de maio, em Salvador, o Bahia ganhou por 3 a 0. Em relação a essa partida, muita coisa mudou para o Vasco, especialmente o comandante, já que Zé Ricardo pediu demissão e foi substituído por Jorginho.

Além de não poder mais contar com Paulinho, vendido para o Bayer Leverkusen, o Vasco também perdeu o atacante Riascos e o zagueiro Erazo. A melhor notícia para o clube foi a renovação de contrato de Andrés Rios.

Uma novidade no time titular é Giovanni Augusto. O meio-campista, contratado por empréstimo do Corinthians, passou boa parte do tempo em 2018 no departamento médico, mas está à disposição. Na lateral direita, Lenon fará sua estreia.

Diante do Bahia, é certo que o Vasco terá grande força direto das arquibancadas. O clube fez uma promoção na venda de ingressos, o que deve garantir um São Januário cheio para tentar a virada.

O Bahia também vive fase de reformulação e conta com um novo treinador. Enderson Moreira foi contratado após o time passar as últimas rodadas do Brasileiro sob o comando do interino Claudio Prates.

Para encarar o Vasco, a novidade é a presença de Edigar Junio no comando de ataque. A classificação é uma questão de honra para o Bahia, que está na zona de rebaixamento do Brasileiro e recentemente perdeu a final da Copa do Nordeste, na Fonte Nova, para o Sampaio Corrêa.

VASCO

Martin Silva; Lenon, Breno, Ricardo Graça, Ramon; Desábato, Andrey, Wagner, Yago Pikachu, Giovanni Augusto; Andrés Rios (Evander). T.: Jorginho

BAHIA

Anderson; Nino, Tiago, Lucas Fonseca, Léo; Elton, Gregore, Régis, Mena (Marco Antônio), Zé Rafael; Edigar Junio. T.: Enderson Moreira

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Horário: 20h desta segunda-feira

Juiz: Rafael Traci (PR)